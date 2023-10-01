中国将发射鹊桥二号支持月球通信

中国计划于 2 年上半年发射中继通信卫星“鹊桥二号”，以促进其即将执行的探月任务“嫦娥六号”与地球之间的通信。 中国国家航天局（CNSA）周五宣布了这一进展。 鹊桥二号是原鹊桥卫星的增强版，曾作为嫦娥四号任务的中继卫星。

嫦娥六号任务计划于 6 年登陆月球背面，重点关注南极-艾特肯盆地内的一个陨石坑。 由于月球遮挡了与地球的直接通信，该任务将依靠鹊桥二号卫星将数据传输回地勤人员。

嫦娥六号任务完成后，鹊桥二号卫星将调整轨道，继续支持后续的嫦娥七号、嫦娥八号任务以及未来的探月工程。 中国国家航天局探月与航天工程中心嫦娥七号任务副总设计师唐玉华向中央广播电视总台证实了这一消息。

鹊桥二号将接管原鹊桥卫星之前提供的中继通信服务，确保位于月球背面的嫦娥四号和玉兔二号探测器的持续连接。 此外，鹊桥二号预计将在任务期间承担重大科学探索任务。

总体而言，鹊桥二号的发射表明了中国对提高太空探索能力和扩大我们对月球表面了解的持续承诺。

定义：

– 中继通信卫星：一种旨在通过从一个位置接收信号并将其传输到另一个位置来促进通信的卫星。

– 月球任务：由航天器执行的探索和研究月球的任务。

– 月球背面：从地球上看不到的月球半球。

– 轨道：物体（例如卫星）围绕天体所遵循的弯曲路径。