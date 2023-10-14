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中国建造新型中微子望远镜来研究宇宙射线

By加布里埃尔博塔

14月 2023日，XNUMX
中国建造新型中微子望远镜来研究宇宙射线

中国正在南海建造一个名为 TRIDENT（热带深海中微子望远镜）的新型中微子探测器。 这座先进的中微子观测站旨在提高探测宇宙中微子的灵敏度，揭开宇宙线的奥秘。

中微子被称为“小中性粒子”，是一种难以捉摸的粒子，由于缺乏电荷且质量极小，因此很难检测到。 这些亚原子粒子仅通过重力和弱核力相互作用，绕过了包括地球在内的大多数物质。 它们主要由太阳、超新星、核反应堆和大爆炸产生。

TRIDENT 专注于宇宙中微子，它是宇宙射线与原子碰撞时产生的。 为了探测这些难以捉摸的粒子，观测站被战略性地放置在僻静的地方，例如地下矿井、深海水和南极冰层。 这些天文台不是直接感知中微子，而是观察中微子与常规物质相互作用的罕见情况。

通过探测中微子，科学家可以追踪超高能宇宙射线的来源。 中微子由于相互作用极小，因此沿直线路径传播，使研究人员能够追踪它们回到河外的起源。 冰立方中微子观测站由深埋在南极冰层中的一系列探测器组成，是此类探测设施的一个著名例子。

TRIDENT 将在体积和效率上超越以前的探测器。 体积约为7.5 km^3，将成为世界上最大的中微子观测站。 其 1,211 个串中的每一个都将包含 20 个混合数字光学模块 (hDOM)，从而实现前所未有的光子探测效率。 这种下一代探测器旨在突破中微子望远镜性能的界限，并扩大对天体物理中微子源的全天空搜索。

TRIDENT 的建造提出了挑战，包括在单独的绳子上布置连接器、精确的全球时间戳以及将探测器锚定在海底。 天文台还需要考虑洋流、自然辐射、温度和盐度等因素，以确保准确的观测。 为了解决这些复杂性，中国在上海交通大学建造了一个模拟器，以完善 TRIDENT 的设计和功能。

TRIDENT预计将在冰立方中微子观测站成功的基础上再接再厉，并在中微子科学领域取得重大进展。 它的目标是在运行的第一年内探测并精确定位已知的中微子源，例如 NGC 1068。 通过揭示宇宙射线的起源，三叉戟将有助于我们理解宇宙及其基本粒子。

[来源：自然天文学，上海交通大学李政道研究所]

By 加布里埃尔博塔

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