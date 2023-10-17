中国科学家建造世界上最大的“幽灵粒子”探测器

中国科学家正在致力于建造热带深海中微子望远镜，也称为“三叉戟”或“海钟”。 这个巨大的探测器将位于西太平洋海面以下 11,500 英尺处。 其目的是跟踪被称为中微子的幽灵粒子在海洋深处变得可见时的运动。

中微子是亚原子粒子，以每秒 100 亿个的速度穿过我们身体的每平方厘米。 然而，由于它们缺乏电荷且质量几乎为零，因此它们与其他物质的相互作用非常少。 通过减慢这些难以捉摸的粒子的速度，物理学家可以研究它们的起源，例如古代恒星爆炸和星系碰撞。

TRIDENT将利用地球作为盾牌来探测中微子。 它位于赤道附近，具有随地球自转接收来自各个方向的中微子的优势，确保全天观测无盲点。 中微子在宇宙中含量丰富，仅次于光子，并在核火、超新星爆炸和宇宙射线等各种现象中产生。

尽管中微子如此普遍，但由于它们很少与物质相互作用，因此很难被探测到。 中微子探测实验主要集中于从太阳发送给我们的中微子，但宇宙射线撞击地球大气层产生的更稀有的中微子仍然神秘。 中微子穿过大多数物质，包括整个地球，但它们偶尔会与水分子相互作用。 TRIDENT 的探测器由 24,000 多个光学传感器组成，分布在固定在海底的 1,211 个绳索上，将位于大量的水下，以增加中微子相互作用的机会。

TRIDENT 探测器的直径将达到 2.5 英里，覆盖面积为 1.7 立方英里，这使其比目前位于南极洲的最大中微子探测器 IceCube 更大、更灵敏。 科学家们计划于 2026 年开始一个试点项目，完整的探测器将于 2030 年投入运行。三叉戟旨在突破中微子望远镜性能的极限，并扩大我们对天体物理中微子源的理解。

来源：

– “幽灵般的中微子粒子从附近的星系中喷出，科学家们不确定为什么” – Space.com

– “三叉戟：科学与地位” – 自然天文学