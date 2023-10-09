TRAPPIST-1 凌日期间的耀斑分析

这项研究首次对 TRAPPIST-1 系统中岩石系外行星凌日期间观测到的恒星耀斑进行了 JWST 近红外光谱分析。 观测是使用 NIRISS 和 NIRSpec 仪器进行的，覆盖波长为 0.6 至 3.5 μm。

在 TRAPPIST-1b、f 和 g 凌日事件期间，总共观察到四次耀斑。 分析的重点是测量线发射和表征耀斑连续体。 观察到的谱线包括 Hα、Pα-Pϵ、Brβ、He I λ0.7062μm、两条 Ca II 红外三重态 (IRT) 谱线和 He I IRT。

一个有趣的发现是在耀斑期间检测到 Pα 和 Brβ 线发射，这是以前从未观察到的。 所有四个耀斑的连续发射都可以通过有效温度低于 5300 K 的黑体发射来很好地描述，该温度低于通常在光学波长下观察到的温度。

该研究还调查了耀斑对传输光谱的影响。 将 0.6-1 μm 光谱与 TESS 响应进行卷积，以测量 TESS 带通中 TRAPPIST-1 的耀斑率。 研究发现，能量为 1030 erg 的耀斑（足以影响传输光谱）的发生率为 3.6+2.1−1.3 耀斑事件。

总的来说，这项分析为了解 TRAPPIST-1 系外行星凌日期间耀斑的行为提供了宝贵的见解。 新发射线的探测和耀斑连续发射的表征有助于我们了解恒星活动及其对系外行星观测的影响。

来源：

– “受耀斑影响的 TRAPPIST-1b 和 f 凌星的宽带光变曲线” – astro-ph.SR