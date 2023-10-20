月船 3 号的命运：维克拉姆登陆器在月球上面临的挑战

印度空间研究组织 (Isro) 的月船 3 号任务已经结束，该航天器在月球上进入休眠状态。 维克拉姆着陆器和普拉吉亚漫游车已经断电，并将无限期地留在月球表面。 然而，即使在这种休眠状态下，航天器仍然面临着许多威胁。

维克拉姆和普拉吉安面临的主要挑战之一是月球表面微流星体的持续轰击。 这些微小颗粒如果与航天器相撞，可能会对航天器造成损坏。 虽然月球上没有大气层会引起腐蚀，但月夜的寒冷温度和太阳的辐射也会带来潜在的风险。

马尼帕尔自然科学中心教授兼主任 P. Sreekumar 博士解释说，月球尘埃也可能造成问题。 与地球上的尘埃不同，由于月球上没有空气，月球尘埃可以粘附在材料上。 灰尘的积累可能会影响航天器的功能。

尽管存在这些挑战，印度空间研究组织的科学家们对任务的成就感到满意。 月船三号任务成功探索了月球南极，该地区被认为含有水冰。 普拉吉亚漫游车对月球表面进行了化学分析，确认了硫的存在并检测了其他元素。 火星车还探测到了地震活动，为了解月球的成分和地质活动提供了宝贵的见解。

另一方面，维克拉姆着陆器成功地进行了跳跃实验，展示了其在未来任务中从月球返回样本的潜力。 此次任务收集的数据不仅拓展了我们对月球的了解，也为未来的月球和行星际任务铺平了道路。

虽然维克拉姆和普拉吉安在月球上的命运仍不确定，但他们对月球探索的贡献是不可否认的。 任务完成后，它们将永远留在月球表面，成为印度太空探索努力的证明。

定义：

– Isro：印度空间研究组织

– Chandrayaan-3：印度空间研究组织的月球任务

– Vikram 着陆器：Chandrayaan-3 的着陆器组件

– Pragyan 漫游车：Chandrayaan-3 的漫游车组件

来源：

– 今日印度：[来源]

– 印度空间研究组织：[来源]