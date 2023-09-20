印度空间研究组织等待日出与月船三号通讯

印度空间研究组织 (Isro) 热切期待月球南极上空的日出，因为这将使他们能够与 Chandrayaan-3 任务中的 Vikram 着陆器和 Pragyan 漫游车建立通信。 由于农历之夜，月球二人组在过去 15 天一直处于睡眠模式，但随着阳光到达 Shiv Shakti 点，它们的运行状况预计会有所改善。

印度空间研究组织官员表示，鉴于着陆点已经日出，他们希望能够与着陆器和漫游车重新建立通信。 这是任务的关键时刻，因为太阳提供的热量对于着陆器和流动站的运行都是必需的。

Chandrayaan-3 任务于 14 年 2023 月 XNUMX 日发射，现已取得重要里程碑。 这使得印度成为第四个成功登陆月球的国家，也是第一个在月球南极附近成功登陆月球的国家。 此次任务的主要目标是探索这个科学上有趣的地区，据信该地区蕴藏着大量冰冻水。

自 23 月 XNUMX 日着陆以来，维克拉姆着陆器和普拉吉亚漫游车一直在进行各种实验。他们测量了月球电离层中的电子密度，并获取了月球表面的温度读数。 漫游车甚至捕获了着陆器在月球表面的第一张图像。

然而，由于车辆的太阳能电池的电量不足以在没有阳光的情况下保持系统运行，月夜停止了运行。 印度空间研究组织希望，随着日出的到来，如果电子设备能熬过寒冷的夜晚，任务就可以恢复其突破性的探索。

如果印度空间研究组织成功地与维克拉姆和普拉吉安重新建立联系，这将是一项了不起的成就，展示了他们在太空探索领域的韧性和技术实力。 Shiv Shakti 点的日出有可能标志着月球探索新篇章的开始。

来源：

印度今天