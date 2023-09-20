Chandrayaan-3：Vikram Lander 和 Pragyan Rover 的期望和潜在发现

当印度空间研究组织 (ISRO) 等待月船 3 号的 Vikram 着陆器和 Pragyan 漫游车苏醒时，一旦他们开始检查收集到的数据，预计会得到一些关键的结论。 这些发现有可能提供有关月球土壤的宝贵知识，这有利于未来的月球任务，包括涉及人类探索的任务。

ISRO 将 Vikram 着陆器和 Pragyan 漫游车置于睡眠模式，预计将于 22 月 XNUMX 日苏醒。ISRO 主席 S Somnath 提到，只有在苏醒后才能对系统行为进行最终评估。 尽管已经收集了大量数据，但对结果的分析和解释可能需要几个月甚至几年的时间。

物理研究实验室（PRL）主任阿尼尔·巴拉德瓦吉（Anil Bharadwaj）表示，目前的重点是研究各种参数，例如地表特征、温度、元素成分、地震活动和表土条件。 这些仪器进行的观测有可能为月球表土提供新的见解。 从仪器捕获的图像中可以看到火星车的移动路径，显示出松散的土壤，有约一厘米深的凹槽，着陆器腿沉入地表。 随着任务深入月球土壤，预计它会变得更加紧凑。

印度空间研究组织 (ISRO) 的第三次探月任务 Chandrayaan-3 于 14 月 XNUMX 日从斯里哈里科塔 (Sriharikota) 的萨蒂什·达万 (Satish Dhawan) 航天中心发射升空。 该任务旨在开发和展示行星际任务所需的新技术。 本土着陆器模块（LM）、推进模块（PM）和月球车配备了先进的仪器来收集有关月球表面和环境的数据。

总体而言，维克拉姆和普拉吉安收集的数据有可能为科学进步做出贡献，并为进一步探索打开大门，不仅是对月球的探索，也为未来的载人太空任务打开了大门。

来源：

– 印度时报 (TOI) – www.timesofindia.indiatimes.com

– 物理研究实验室 – www.prl.res.in