ISRO继续尝试与Chandrayaan-3的着陆器和漫游者建立联系

印度空间研究组织（ISRO）宣布，将再等待14天才能与Chandrayaan-3任务的Vikram着陆器和Pragyan漫游车建立联系。 该组织将继续努力恢复着陆器和月球车，直到下一次月球日落（定于 6 月 3 日）。不过，ISRO 负责人 S Somnath 表示，尚不确定何时与仪器建立联系月船 XNUMX 号。

着陆器和漫游车面临的主要挑战是在忍受低至-200摄氏度的温度后重新激活。 如果机载仪器能够在月球上的极端寒冷中生存下来，它们就可以恢复活力，并在接下来的十四天里继续执行从月球表面收集和传输信息的任务。

月船三号的流动站模块已经进行了进一步的测试，并且已经进行了充分的测试。 Pragyan 和 Vikram 之间的设计相似性使得适用于 Pragyan 的测试也适用于 Vikram。 这增加了着陆器和漫游车成功复活的可能性。

经过23月4日至3月XNUMX日的实验后，月船三号的月球车和着陆器模块进入休眠状态，以承受月球南极的极冷条件。

恢复着陆器和漫游车不仅对于继续执行任务具有重要意义，而且对于他们可以通过后续实验收集更多信息也具有重要意义。 确认月球上存在水将是一项至关重要的发现。

来源：

– 印度斯坦时报

– 活薄荷