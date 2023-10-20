新证据挑战传统狩猎采集者的性别角色

特拉华大学人类学教授莎拉·莱西最近进行的研究挑战了人们长期以来认为史前时期男性是猎人、女性是采集者的观点。 莱西和她来自圣母大学的同事卡拉·奥科博克回顾了旧石器时代的考古证据和文献，发现几乎没有证据支持“角色是专门分配给每个性别的”这一观点。 他们还发现，女性在身体上具有狩猎能力，并且在古代工具、饮食、艺术、墓葬和解剖学方面存在男女平等的例子。

莱西和奥科博克的研究直接与“猎人”理论相矛盾，该理论于 1968 年由人类学家理查德·B·李 (Richard B. Lee) 和欧文·德沃尔 (Irven DeVore) 首次推广。 该理论表明，狩猎在人类进化中发挥着至关重要的作用，所有猎人都是男性。 莱西将这一理论的广泛接受归因于性别偏见，并希望她的发现将成为未来研究的默认方法。

研究小组还探讨了男性和女性之间的解剖学和生理学差异，以确定这些因素是否阻碍女性狩猎。 他们发现，虽然男性在需要速度和力量的活动中具有优势，但女性在需要耐力的活动中具有优势。 这两种活动对于古代狩猎都是必不可少的。 研究小组还强调了雌激素在赋予这一优势方面的作用，雌激素在女性中更为突出。

这项新研究挑战了人们长期以来对史前社会性别角色的看法，并强调需要进一步探索早期人类，特别是女性的生活。 莱西认为，小社区的灵活性和共享劳动的理念应该是研究史前社会时的默认假设。

来源：

——《科学美国人》

——美国人类学家

– 特拉华大学

– 圣母大学

——理查德·B·李和欧文·德沃尔的《猎人》