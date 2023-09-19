物理学家利用大型强子对撞机数据缩小磁单极子的搜索范围

物理学家长期以来一直怀疑磁单极子的存在——磁单极子具有北极或南极而没有对应的粒子。 虽然这些难以捉摸的磁单极子尚未被发现，但大型强子对撞机（LHC）的新数据使研究人员能够缩小磁单极子可能存在的能量空间范围。

磁单极子的概念最初是由物理学家保罗·狄拉克提出的。 他认为磁单极子的存在与量子力学是一致的，并且可以解释电荷的某些无法解释的特征。 根据狄拉克的理论，单个单极子的最小可能磁荷是电子电荷的 68.5 倍，较大的单极子是其数倍。

1970 世纪 XNUMX 年代，磁单极子的研究势头强劲，成为统一广义相对论和量子力学理论的关键测试。 虽然关于发现磁单极子的报道偶尔会浮出水面，但它们经常被撤回或存在误报的情况。

CERN 的 ATLAS 合作利用大型强子对撞机 (LHC) 的数据，确定了两种可能的机制，质子之间的高能碰撞可以产生质量高达 4 TeV 的磁单极子。 两种机制都涉及质子释放虚光子。 在一种情况下，虚拟光子自行创建磁单极子，而在另一种情况下，两个光子相互作用创建磁单极子。 这两种情况中的任何一种都会恢复麦克斯韦方程中破碎的电磁对偶对称性。

ATLAS 正在通过在探测器上寻找电荷沉积来寻找磁单极子的证据。 由于单极子携带的电荷比电子大得多，因此它的沉积物应该从其他亚原子粒子的沉积物中脱颖而出。

尽管 ATLAS 尚未发现磁单极子的直接证据，但他们对 2015 年至 2018 年大型强子对撞机数据的分析使他们能够将最小单极子的可能质量和生产率缩小三倍。

虽然这似乎是一个永无止境的探索，但物理学界相信寻找磁单极子的重要性。 他们的发现不仅验证了预测其存在的理论，而且这些单极子的质量也可以区分相互竞争的理论。

讨论这些发现的研究论文已提交给《高能物理学杂志》，并可在 ArXiv.org 上作为预印本获取。

来源：

– Phys.org

– CERN（ATLAS 合作）

– 高能物理学杂志（预印本）