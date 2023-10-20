NA64 实验揭示了寻找暗物质的突破

CERN 的 NA64 实验在寻找暗物质方面取得了重大进展，特别是在涉及亚 GeV 粒子的热暗物质模型中。 在 APS 物理评论快报最近发表的一篇文章中，该实验揭示了一个突破性的发现：识别出由难以捉摸的暗光子 A0 介导的相互作用。

暗物质是一种看不见的实体，占宇宙质量的很大一部分，仍然是科学领域的一个神秘谜题。 热暗物质模型，特别是那些具有次GeV粒子的模型，已成为解开这一谜团的有力候选者。

根据这些模型，暗物质和普通物质曾经处于热平衡状态，以相同的速率相互中和。 然而，随着宇宙的膨胀和冷却，这种平衡被打破，留下了暗物质密度的残余。 为了更好地理解这种情况，需要一种连接暗物质和标准模型粒子的新相互作用形式。

这种相互作用的核心是暗光子 A0，它充当暗物质 χ 和普通物质之间的中介。 相互作用取决于动力学混合项 (ϵ/2)F0μνFμν，其中 Fμν 和 F0μν 表示光子场和暗光子场的应力张量，ε 表示混合强度。

暗光子 A0 与自发破裂的 UD(1) 规范组相关，具有暗耦合强度 eD。 这种耦合表示为 Lint = -eDA0μJμD，其中 JD 代表暗物质电流。 此外，混合项在 A0 和电磁电流 Jμem 之间产生相互作用 Lint = ϵeA0μJμem，其中 e 代表电磁耦合。

理解这些复杂的联系至关重要，因为它们构成了揭开暗物质之谜及其与粒子物理标准模型相互作用的基础。

为了理解热标量和费米子暗物质模型的复杂性，研究人员必须仔细研究参数空间。 这需要探索亚 GeV χ 粒子的预测存在，这些粒子可以采取各种形式：标量、马约拉纳或伪狄拉克粒子，全部与暗光子 A0 耦合。

确定定义湮没截面、残余暗物质密度和暗耦合强度 αD 的参数值对于这项探索至关重要。 这些参数提供了对暗光子混合 ϵ 和耦合 αD 之间相互作用的见解，揭示了暗物质的本质。

CERN 的 NA64 实验处于寻找亚 GeV 暗物质的最前沿。 通过 100 GeV 电子与活动目标之间的碰撞，该实验旨在揭开亚 GeV 暗物质的秘密。 实验装置包括闪烁体计数器、磁谱仪、量热计和各种旨在识别和表征粒子的探测器。

磁谱仪是一个关键组件，可以精确重建入射电子的动量，精度高达 1%。 结合 Micromegas 和吸管室等探测器，该实验提供了对粒子相互作用的全面了解。

然而，对亚吉伏暗物质的追求也面临着挑战，特别是在处理可能掩盖预期发现的背景信号方面。 这些背景源包括dimuon损失、错误标记的μ、π、K衰变、逃逸中性子和中性强子的穿通。 研究人员采用创新技术来减轻这些背景信号，使用模拟和数据分析支持的选择标准来识别和拒绝不需要的信号。

统计分析在探索暗物质的过程中发挥着至关重要的作用。 通过先进的技术，研究人员确定了混合强度 ϵ 的上限，带来了宝贵的见解。 NA64 实验的结果为 ϵ 建立了 90% 的置信水平排除限，揭示了 ϵ 与 A0 质量之间复杂的关系。 这些结果有可能重塑我们对暗物质的理解，为探索和研究开辟新的途径。

NA64 实验结果的影响超出了实验室范围，为热暗物质模型提供了限制。 低质量暗物质粒子 (y; mχ) 和 (αD; mχ) 的参数平面提供了对某些暗物质场景面临的挑战的见解，并激发了进一步的探索。

每一次突破，我们都离解开暗物质之谜、对宇宙有更深入的了解更近了一步。

Sumber:

– 安德烈耶夫，Y.M. 等人。 (2023)“在 CERN 使用 NA64 搜索光暗物质”，《物理评论快报》，131(16)。 doi：10.1103/physrevlett.131.161801。