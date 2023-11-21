“青少年”星系的惊人热量和化学成分

最近由西北大学的一组天体物理学家利用美国宇航局的詹姆斯·韦伯太空望远镜（JWST）领导的一项研究揭示了对星系“青少年”时期世界的令人兴奋的见解。 这些发现发表在《天体物理学杂志快报》上，揭示了星系形成阶段的化学成分，让人们更深入地了解宇宙的演化。

研究人员重点关注宇宙诞生后二三十亿年出现的处于青少年阶段的星系。 这个特殊阶段的特点是温度较高，并且意外存在重元素，其中包括镍——一种通常难以检测的元素。 通过揭示镍和其他元素的存在，该研究提供了有关银河演化过程的宝贵信息。

这项综合研究由西北大学物理学和天文学助理教授艾莉森·斯特罗姆 (Allison Strom) 领导，旨在掌握宇宙 14 亿年历史中星系经历的转变和生长。

CECILIA（使用星际极光电离线约束化学演化）巡天以受人尊敬的天文学家塞西莉亚·佩恩-加波施金 (Cecilia Payne-Gaposchkin) 的名字命名，利用 JWST 来分析遥远星系发出的光谱光。 这种“化学 DNA”分析使科学家能够深入了解星系的发展阶段并预测其未来的演化。 这项研究在建立对星系随时间成熟的整体理解方面发挥着至关重要的作用。

为了进行这项研究，研究小组在 33 小时内观测了 30 个遥远的星系。 通过组合来自其中 23 个星系的数据，他们创建了一张合成图像，增强了他们对这些天体的理解。 复合光谱显示存在多种元素，例如氢、氦、氮、氧、硅、硫、氩，尤其是镍。

该研究的关键发现之一是这些青少年星系表现出令人难以置信的高温，超过 13,350 摄氏度（24,062 华氏度）。 这些温度远远超过了星系中通常观察到的温度，突显了星系在青少年阶段独特的化学和物理特征。

在 NASA、匹兹堡基金会和科学进步研究公司的支持下，该研究的数据来源于太空望远镜科学研究所和 WM 凯克天文台的米库尔斯基太空望远镜档案。 此次合作凸显了天文学研究的集体努力以及理解宇宙的协同方法。

随着对 JWST 数据分析的继续，我们预计会对银河系演化和塑造宇宙的基本过程有进一步的揭示和更复杂的理解。 这项研究重申了现代望远镜的卓越能力，并强调了对天体物理学领域知识和科学探究的持续追求。 它强调了合作对于突破我们对宇宙理解界限的重要性。

常见问题解答

什么是 CECILIA 调查？

CECILIA（星际极光中使用电离线约束化学演化）调查是一个以天文学家塞西莉亚·佩恩-加波什金命名的研究项目。 它检查遥远星系发出的光谱光，帮助科学家了解它们的化学成分、发展阶段和未来的演化。

这项研究揭示了“青少年”星系的哪些内容？

研究发现，处于“青少年”时期的星系表现出意想不到的高温和不寻常的重元素（包括镍）的存在。 这些发现为了解这一关键阶段的银河演化过程提供了宝贵的见解。

这项研究是如何进行的？

研究人员在 33 小时内总共观测到了 30 个遥远的星系。 通过组合来自其中 23 个星系的数据，他们创建了一张合成图像，使人们能够更全面地了解这些天体。 对复合光谱的分析揭示了各种元素的存在，揭示了“青少年”星系的化学成分。

这项研究的意义是什么？

这项研究有助于我们了解星系演化和理解宇宙的整体发展。 通过揭示星系在青春期的独特特征，科学家们可以深入了解塑造我们宇宙的复杂过程。 该研究还强调了合作努力对于增进我们对宇宙的理解的重要性。