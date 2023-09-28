气体转化的未来：利用酶反应有效捕获二氧化碳

马克斯·普朗克海洋微生物研究所的科学家与日内瓦大学和拉德堡德大学合作，在气体转化领域取得了重大突破。 通过从能够有效捕获二氧化碳（CO2）的微生物中分离出一种酶，他们为解决温室气体排放的新可能性打开了大门。

这种酶存在于一种名为Methermicoccus shengliensis的产甲烷菌中，具有将二氧化碳转化为甲酸的独特能力，甲酸是一种稳定且安全的化合物，可用于能量储存和各种分子的合成。 研究人员成功分离并表征了这种酶，证明了其从二氧化碳生成甲酸的卓越效率。

这一发现特别令人兴奋的是酶的单向性。 虽然类似的酶可以在两个方向上起作用，但这种特殊的酶几乎是单向的，这意味着它可以有效地将二氧化碳转化为甲酸盐，但在进行逆反应时速度非常慢且产量低。 这种现象只有在缺氧的情况下才会发生——缺氧是利用酶能力的关键细节。

为了进一步探索这种酶捕获二氧化碳的潜力，研究人员将其在电极上分支。 这种基于电极的系统具有显着的优势，因为它可以直接提供二氧化碳捕获所需的能量，而不需要外部电源或有毒化合物。 此外，由于酶附着在电极上，电流损失最小，从而形成一个高效且有吸引力的气体转化系统。

科学家们将纯化的酶送往日内瓦大学，该大学的电化学专家正在致力于建立基于电极的二氧化碳捕获系统。 通过利用该酶将二氧化碳有效转化为甲酸盐，该系统有可能在减少温室气体排放和应对气候变化方面发挥关键作用。

这项研究的意义重大。 通过利用酶反应和电极技术的力量，有可能开发出更可持续和更有效的二氧化碳捕获和利用方法。 这可能会对依赖二氧化碳密集型流程的行业（例如能源、制造和制药）产生深远的影响。

这项研究强调了研究微生物及其独特的酶能力的重要性。 通过了解和利用他们的能力，我们可以为解决全球温室气体排放挑战的创新解决方案铺平道路。

来源：

– Lemaire/Belhamri/Wagner，马克斯·普朗克海洋微生物学研究所

– 应用化学国际版 (2023)。 DOI: 10.1002/ani.202311981