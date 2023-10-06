揭秘旧石器时代晚期的食人仪式

伦敦自然历史博物馆的研究人员在一块骨头上发现了一个令人着迷的发现，骨头上刻有与旧石器时代晚期的食人仪式有关的标记。 这一发现为了解这一时期古代人类社会的文化习俗和信仰提供了进一步的见解。

据专家介绍，仪式食人是指作为宗教或仪式活动的一部分而故意食用人肉。 人们相信它在各种古代文化的精神和社会方面发挥了重要作用。 雕刻的骨头是这些做法的有形证据。

骨头上发现的标记表明是用锋利的工具刻意雕刻的，表明它被用于象征或仪式目的。 该设计包括复杂的图案和复杂的线条，这对于创造它的古代人类来说可能具有宗教或文化意义。

这一发现为支持旧石器时代晚期食人仪式的存在提供了越来越多的证据。 之前的发掘在骨头和遗骸上发现了类似的标记，表明这种做法并不是孤立的，而是更广泛的文化现象的一部分。

虽然古代社会中食人仪式背后的确切原因仍然很大程度上未知，但据信它与宗教仪式、社会等级制度有关，甚至是作为纪念已故个人的一种方式。 雕刻的骨头为我们了解我们祖先的信仰和习俗提供了一个窗口，揭示了他们复杂多样的文化景观。

通过研究和分析这些文物，考古学家和人类学家希望能够更深入地了解古代人类社会的仪式、信仰和社会结构。 这一领域的进一步探索和研究将继续解开旧石器时代晚期食人仪式的谜团。

来源：

– 伦敦自然历史博物馆

- 路透社