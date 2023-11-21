加拿大的宇航员任务：太空探索的新时代

随着 22 月 XNUMX 日星期三宣布宇航员任务，加拿大正在进入令人兴奋的太空探索新阶段。加拿大航天局 (CSA) 将在魁北克省蒙特利尔附近的总部举办现场活动。 该活动将在 YouTube 和 Facebook 等多个平台同步直播，将揭晓加拿大宇航员的最新任务。

过去，宇航员的身份及其任务在活动发生之前都是保密的。 然而，这一次，我们确定了一个核心事实：有三名现役 CSA 宇航员可以执行任务。 其中包括 204-2018 年在国际空间站度过了 19 天的医生 David-Saint Jacques、有资格进行首次太空飞行的消防科学家 Jenni Sidey-Gibbons 以及有资格进行首次太空飞行的军事飞行员 Joshua Kutryk航天。

我们确实知道的一件事是，CSA 宇航员杰里米·汉森 (Jeremy Hansen) 已被分配执行 NASA 的阿耳忒弥斯 2 号任务，计划于 2024 年末绕月飞行。汉森的任务表明了加拿大对国际太空计划的重大贡献。 自 1970 世纪 2 年代末以来，加拿大一直在为 NASA 任务提供机器人技术，从航天飞机上的 Canadaarm 到国际空间站上的 CanadaarmXNUMX 和 Dextre。 作为机器人技术工作的回报，加拿大获得了科学的份额和国际空间站的宇航员席位。

但加拿大对太空探索的参与正在扩展到机器人之外。 Canadaarm3 最近对 NASA Gateway 项目的承诺以及与 Axiom Space 的谅解备忘录，为加拿大宇航员参与未来的月球任务和由前 NASA 宇航员指挥的国际空间站短期任务铺平了道路。

虽然由于加拿大太空资金税基较小，加拿大宇航员的机会受到限制，但这一宣布标志着多名 CSA 宇航员在同一时间范围内接受任务的罕见情况。 对于加拿大来说，这是一个激动人心的时刻，因为它迎来了太空探索的新时代，并巩固了其作为国际太空计划关键参与者的地位。

常见问题

谁是现役 CSA 宇航员？ 目前可以执行任务的现役 CSA 宇航员有 David-Saint Jacques、Jenni Sidey-Gibbons 和 Joshua Kutryk。 阿耳忒弥斯2号的任务是什么？ 阿耳忒弥斯 2 号任务是由 NASA 主导的绕月飞行任务。 CSA 宇航员杰里米·汉森 (Jeremy Hansen) 已被指派执行这项任务。 什么是Canadarm3？ Canadaarm3是加拿大为NASA的Gateway项目开发的下一代机械臂，该项目旨在在月球附近建立一个空间站。 什么是公理空间？ Axiom Space 是一家总部位于休斯敦的公司，利用 SpaceX 载人龙飞船执行国际空间站的短期任务。 加拿大与 Axiom Space 就潜在的短期任务签署了谅解备忘录。