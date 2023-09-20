海洋储存二氧化碳和减缓气候变化的潜力

地球表面的很大一部分被海洋覆盖，约占 70%，并且有能力储存二氧化碳，这是一种导致气候变化的温室气体。 科学家们正在广泛研究海洋捕获和保留二氧化碳的能力，以了解碳封存的动态和潜力。

美国地质调查局 (USGS) 及其合作伙伴正在进行研究，调查海洋碳储存的各个方面。 这些研究旨在确定碳如何进入海洋、目前封存的碳量、增加捕获的潜力以及碳遏制的持续时间。 此外，科学家们正在探索某些矿物质在增强储存过程和减轻海洋酸化方面的作用。

美国地质勘探局关注的领域之一是从潮汐湿地转移到海洋的碳。 潮汐湿地是陆地和海洋之间的纽带，这些地区的植物吸收大气中的二氧化碳。 其中一些碳储存在植物的根部和土壤中，而一部分则转移到海水中。 剩余的碳以二氧化碳的形式释放回大气中。 研究这种碳运动为缓解海洋酸化提供了宝贵的见解。

美国地质调查局领导的另一个项目研究了在海岸线上添加矿物橄榄石以增加海洋碳储存的潜力。 众所周知，橄榄石可以自然吸收二氧化碳，可以以浅绿色沙子的形式引入沿海地区。 研究人员正在研究橄榄石如何改变海水的化学性质，以及它是否能够有效捕获和保留湿地释放的二氧化碳。

这些科学努力在为参与土地管理和沿海恢复的政府、组织和私人实体的决策提供信息方面发挥着至关重要的作用。 了解海洋的碳储存能力有助于规划基础设施、解决海平面上升和侵蚀问题以及评估减少大气碳的策略。

美国地质勘探局利用各种方法来测量碳交换，包括透明气缸室来监测生态系统和大气之间的气体交换。 传感器技术用于测量湿地和海洋之间的水流并分析水化学。 通过将这些测量结果与卫星图像相结合，科学家可以估计湿地中碳的移动以及海洋中碳储存增加的潜力。

合作伙伴关系对于这些研究工作至关重要。 美国地质调查局与联邦机构、学术机构和行业合作伙伴合作，扩大知识基础并推动碳封存领域的创新。 国家海洋和大气协会、国家公园管理局和伍兹霍尔海洋研究所等合作伙伴贡献专业知识和资源，以促进综合研究。

总体而言，通过深入研究海洋储存二氧化碳的潜力，科学家们正在为有效的气候变化缓解策略打开大门。 了解湿地和海洋在碳循环中的作用有助于采取全面的方法来解决人为碳排放和气候变化问题。

定义：

– 碳封存：捕获和储存二氧化碳以减少其释放到大气中的过程。

– 海洋酸化：地球海洋pH值持续下降，主要是由于吸收大气中的二氧化碳造成的。

– 橄榄石：一种天然吸收二氧化碳的矿物质，可用于增强海洋中的碳储存。

来源：

– 美国地质调查局 (USGS)：https://www.usgs.gov/index.php/

– 美国国家海洋和大气管理局 (NOAA)

– 国家公园管理局

– 伍兹霍尔海洋研究所

– 灶神星

– 美国国家航空航天局 (NASA)

– 康涅狄格大学

– 史密森尼环境研究中心

– 加州州立大学东湾分校

– 纽约城市学院

– 西尔维斯特姆气候协会