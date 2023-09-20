印度的 Aditya L1 航天器配备处理太阳耀斑和日冕物质抛射

美国国家航空航天局 (NASA) 最近分享了其航天器帕克太阳探测器穿过强大的日冕物质抛射 (CME) 云的镜头。 这次日冕物质抛射是太阳日冕的强烈排斥，可能会损坏卫星和航天器。 印度的 Aditya L1 航天器预计将在四个月内抵达目的地，人们担心 CME 对任务的潜在影响。

尽管存在这些担忧，Aditya L1 航天器有两个优势可能有助于它抵御此类事件。 首先，它与太阳的距离相当远，不像美国宇航局的帕克太阳探测器接近太阳的距离为6.9万公里。 另一方面，Aditya L1 距地球约 1.5 万公里。 这种空间差异可以提供更高水平的保护。

此外，Aditya L1 航天器还配备了特殊合金和物质，旨在保护其免受与太空相关的危险，例如极端辐射和 CME 云。 这一功能确保航天器做好充分准备，应对与接近太阳相关的任何潜在风险。

Aditya L-1 是印度的首次太阳任务，最近于 15 月 XNUMX 日完成了第四次地球飞行。印度空间研究组织 (ISRO) 与其他六个国家机构之间的合作旨在研究太阳的光球层、色球层和日冕使用先进的电磁粒子和磁场探测器。

凭借其稳健的设计和保护措施，Aditya L1 航天器处于有利位置，可以为我们了解太阳及其行为做出重大贡献。 此次任务是印度太空探索计划的关键一步，展示了该国的技术实力和对科学研究的奉献精神。

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