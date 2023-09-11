骆驼蜘蛛的迷人世界：揭开它们的进化秘密

骆驼蜘蛛通常被称为“被忽视的蜘蛛表亲”或“风蝎子”，它们并不是真正的蜘蛛，而是一种姜黄色的蝎子。 这些非凡的生物以其攻击性、卓越的奔跑速度以及在干旱环境中繁衍生息的能力吸引了科学家和爱好者。 尽管它们声名狼藉，但由于缺乏对其进化历史的全面了解，许多问题仍未得到解答。

然而，一项名为“不再被忽视：蜘蛛族中高层关系的系统基因组解析”的开创性研究揭示了围绕骆驼蜘蛛的谜团。 这项研究由威斯康星大学麦迪逊分校的 Prashant Sharma 教授和耶路撒冷希伯来大学的 Efrat Gavish-Regev 博士领导，标志着我们了解这些神秘蜘蛛纲动物的一个重要里程碑。

通过利用先进的测序技术和独特的基因数据集，该研究克服了以前在区分和研究骆驼蜘蛛方面的挑战。 研究人员构建了骆驼蜘蛛有史以来第一个全面的分子树或系统发育学。 这一突破不仅将这些生物重新分类为两个新类群，而且凸显了现代基因组技术在揭开难以捉摸的生物体秘密方面的重要性。

该研究的主要发现之一是美洲存在两个主要的骆驼蜘蛛类群，它们起源于在热带地区进化的一个更大的类群。 研究还表明，骆驼蜘蛛在大约 250 至 300 亿年前的二叠纪时期开始了它们的进化之旅。 大约 66 万年前的大陆分裂和一次重大灭绝事件在塑造这些迷人生物的进化过程中发挥了重要作用。

加维什-雷格夫博士表达了她对这一发现的兴奋，并表示他们的工作使骆驼蜘蛛走出了阴影，进入了系统发育分析的视野。 新提出的亚目为该领域的未来研究奠定了坚实的基础，并进一步增强了我们对地球生物多样性的认识。

总的来说，这项开创性的研究揭示了骆驼蜘蛛的进化秘密，揭示了它们的历史和关系。 先进基因组技术的使用为进一步研究这些有趣的生物铺平了道路，最终加深了我们对生物多样性和进化科学的理解。

来源：

– Prashant Sharma 教授，威斯康星大学麦迪逊分校

– Efrat Gavish-Regev 博士，耶路撒冷希伯来大学