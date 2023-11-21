HISPEC 校准装置：突破光谱仪校准的界限

10m 级望远镜上高分辨率摄谱仪的进步伴随着对日益精确的校准方法的需求，以支持突破性的科学追求。 为了应对这些挑战，开发了用于系外行星表征的高分辨率红外光谱仪 (HISPEC) 校准装置 (CAL)。

CAL 装置经过专门设计，可满足复杂科学案例的需求，例如系外行星大气的多普勒成像、精密径向速度测量以及附近系外行星的高对比度高分辨率光谱。 借鉴凯克行星成像仪和表征仪 (KPIC) 的成功经验，CAL 结合了四个近红外 (NIR) 光源，这些光源内部编码了波长信息，可以耦合到单模光纤中。

这些近红外光源可以在科学观察期间以同步模式使用，也可以在白天校准期间以异步模式使用。 为了提供 0.98 μm 至 2.5 μm 范围内的绝对校准，CAL 采用空心阴极灯 (HCL) 和一系列气体吸收池。 此外，激光频率梳 (LFC) 在观察过程中提供稳定且与时间无关的波长信息，同时使用较低精度的天文标准具作为 LFC 的备份。 HISPEC 仪器开发的经验教训和见解无疑将影响未来专用于极大望远镜 (ELT) 的仪器的要求。

HISPEC 校准装置展示了科学家和天文学家对突破系外行星表征领域知识界限的承诺。 凭借其尖端的校准方法和先进的技术，研究人员可以继续完善对系外行星大气的理解，提高径向速度测量的精度，并推进高分辨率光谱学的发展。

常见问题

HISPEC 校准装置的用途是什么？

HISPEC 校准单元 (CAL) 旨在促进系外行星表征中的复杂科学案例，例如系外行星大气的多普勒成像、精确径向速度测量以及附近系外行星的高对比度高分辨率光谱。

CAL 单元的关键组件是什么？

CAL 单元包含四个近红外 (NIR) 光源，带有可耦合到单模光纤的编码波长信息。 它还采用空心阴极灯 (HCL)、气体吸收池、激光频率梳 (LFC) 和较低精度的天文标准具。

CAL 如何提供校准？

CAL 使用 HCL 和气体吸收池提供 0.98 μm 至 2.5 μm 范围内的绝对校准。 LFC 在观察过程中提供稳定且与时间无关的波长信息，而天体标准具则充当 LFC 的备份。

HISPEC的发展可以汲取哪些经验教训？

HISPEC 发展的见解和经验教训将为未来专用于极大望远镜 (ELT) 的仪器的要求提供信息，确保系外行星表征领域的持续进步。