宇航员可能会在融化的月球尘埃上行驶以克服挑战

当宇航员返回月球时，他们将面临众多挑战，包括辐射、温度波动和危险的月尘。 为了解决穿越月球表面的问题，欧洲航天局（ESA）正在探索使用高能激光熔化灰尘并创建固体驱动表面的想法。

阿波罗 11 号任务面临着月尘深度和数量的不确定性，这在着陆过程中存在下沉的风险。 尽管着陆器的尘埃感应探测器避免了任何沉没事件，但尘埃仍然给短期月球表面探索带来了问题。 因此，对于未来的任务，找到解决细小、粘附的灰尘的方法至关重要。

通过将灰尘熔化到位，欧空局的目标是创造能够承受恶劣月球环境的硬化驱动表面。 美国宇航局的模型显示，大型航天器的着陆可能会扬起大量灰尘，可能会损坏着陆器的表面。 因此，熔化灰尘并形成固体表面的能力可以防止这些问题。

欧空局的 PAVER（为大面积烧结风化层铺平道路）计划一直在研究这种方法的潜力。 在使用模拟月球风化层的受控测试中，使用 12 千瓦的 CO2 激光器熔化灰尘，形成光滑的玻璃表面，可用作月球上的道路、着陆区和操作区。

1933 年有人提出使用高能激光熔化地球上的沙子以形成固体驾驶表面，但从未实施。 然而，在月球上，原地资源开发至关重要，这使得这一概念更加可行。 欧空局建议不要将二氧化碳激光器带到月球，而是可以使用紧凑的菲涅尔透镜来集中月球阳光，以实现等效熔化。

最近详细介绍摊铺机结果的论文强调了月球上太阳能和月球风化层的直接可用性，使风化层的烧结或熔化成为一种可行的方法。 研究中创建的样品表现出不同的抗压强度，范围为 56.19 至 216.29 MPa，平均值为 93.97 MPa。

这项研究扩展了之前的原位资源利用工作，展示了利用融化的月球风化层在月球上建设基础设施的潜力。 随着进一步的发展，利用融化的月球尘埃行驶可能成为现实，为未来的月球探险者提供可靠和持久的运输。

来源：

– 自然科学报告：“激光熔化制造月球风化层模拟物的大元素，用于在月球上铺路”作者：Juan-Carlos Ginés-Palomares