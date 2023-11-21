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新标题：在地球轨道上发现反光工具袋：难得的观星机会

By曼波布雷西亚

Nov 21, 2023
新标题：在地球轨道上发现反光工具袋：难得的观星机会

地球轨道上发生了一件奇特的事件，吸引了天文爱好者和太空爱好者。 太空行走期间的一次意外释放导致了一个新的天体的诞生——一个在太空中自由漂浮的工具包。 该工具包由 NASA 宇航员贾斯明·莫格贝利 (Jasmin Moghbeli) 和洛拉·奥哈拉 (Loral O'Hara) 在国际空间站 (ISS) 外进行维修时释放，并以每小时约 17,000 英里的惊人速度绕地球运行。

自从它意外解放以来，该包的反光表面使其在各个地区都可见。 目前的观察表明，工具袋已经转变为一个独特的轨道物体或空间碎片。 美国太空部队目前正在积极监测其轨迹。

对于那些有兴趣一睹这一非凡现象的人来说，双筒望远镜或望远镜将是必要的。 虽然工具包相对较小，但其高反射率可以在适当的条件下提供可视性。 今晚（21 月 XNUMX 日），英国某些地区的居民，包括南威尔士、科茨沃尔德和牛津郡，可能有机会在傍晚时分看到它。 随着夜幕降临，工具包预计将经过北伦敦和东海岸。

为了增加看到的机会，请留意天气状况。 英国南部的居民在下午 6:24 至 6:34 之间的能见度可能最好。 不过，有报道称，观察工具袋的最佳时间是 24 月 5 日下午 30:5 至 41:XNUMX 之间。

哈佛天体物理中心的天体物理学家乔纳森·麦克道尔解释说，工具包并不处于稳定的轨道上，不会无限期地保持可见状态。 相反，预计它会重新进入地球大气层并在几个月内完全解体。

抓住这个难得的机会，见证人造物体与浩瀚太空的融合。 凝视天空，体验我们宇宙邻里的迷人美景。

常见问题解答

问：如何发现轨道上的反光工具包？

答：要找到工具包，您需要双筒望远镜或天文望远镜。 在指定时间窗口内的特定地区寻找它，例如傍晚时分的南威尔士、科茨沃尔德和牛津郡。 随后，预计它将经过北伦敦和东海岸。

问：什么时候看工具包最好？

答：建议观察工具包的时间是24月5日下午30:5至41:6之间。 英国南部地区的居民，尤其是南威尔士、科茨沃尔德和牛津郡等地区的居民，在下午 24:6 至 34:XNUMX 之间的能见度最高。

问：工具包会无限期保持可见吗？

答：不，工具包并未处于稳定轨道，预计将在几个月内重新进入地球大气层。 一旦发生，它就会完全燃烧。

问：谁在监控工具包的轨迹？

答：美国太空军正在积极监测工具包转向轨道物体的轨迹。

By 曼波布雷西亚