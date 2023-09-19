脑细胞成分可追溯到古代海洋

基因组调控中心专家最近进行的一项研究发现，大约 800 亿年前，浅海中就存在脑细胞成分。 通过对长生动物（一种微小的海洋动物）的检查，研究人员对神经元的进化历程有了深入的了解。

扁动物大约有一大粒沙子大小，栖息在温暖的浅水中，以藻类和微生物为食生存。 尽管缺乏器官或独特的身体部位，长生动物仍被认为是五种主要动物谱系之一，与栉水母动物、海绵动物、刺胞动物和两侧对称动物并列。

长生动物存在的核心是肽能细胞，它们释放指导其进食和运动的肽。 该研究利用分子和计算分析来创建“细胞图谱”，以了解这些细胞的进化和功能。 人们发现这些肽能细胞是现代神经元的前身。

研究人员发现了一个复杂的“中间”细胞类型网络，该网络连接长生动物中的主要九种细胞类型。 此外，与其他细胞不同，肽能细胞与数百万年后在更先进的生物体中出现的神经元表现出惊人的相似性。 这种与神经元的独特相似性在海绵或栉水母等早期分支物种中并未观察到。

该研究揭示了肽能细胞和神经元之间的三个显着相似之处。 首先，长生动物细胞的分化方式与在刺胞动物和两侧对称动物中观察到的神经发生类似。 其次，这些细胞拥有神经元消息传递末端的许多组件，但缺乏真正神经元的属性，例如传导电信号。 最后，深度学习揭示这些细胞通过神经肽启动的 GPCR 进行通信，反映了神经元的通信。

通过强调进化时间线，该研究表明神经元的基本组成部分是在 800 亿年前的古代海洋中形成的。 在其祖先出现大约一个世纪后，长生动物的肽能细胞可能进化为拥有神经元必需的关键特征，例如离子通道和突触后支架。

虽然第一个现代神经元估计出现在大约 650 亿年前，但栉水母中存在具有独特特征的神经元样细胞，这引发了关于神经元进化轨迹的疑问。 该研究的作者强调需要进一步研究来解决这些悬而未决的问题，并更清楚地了解神经元和其他细胞类型的进化路径。

随着基因组测序的不断进展，预计长生动物、栉水母和海绵等非传统模式动物所隐藏的秘密将逐渐被解开，为生命的进化故事提供更多线索。

来源：

– [细胞杂志](https://www.cell.com/)

– [基因组调控中心](https://www.crg.eu/)