男孩遭受永久性眼睛损伤后，外科医生敦促家长不要购买激光笔作为玩具

在一名 11 岁男孩遭受永久性眼睛损伤的案例中，一名儿科眼科医生顾问恳求家长不要让孩子把激光笔当作玩具。 这个名叫哈利的男孩今年早些时候失去了中心视力，测试显示他的视网膜严重受损。 他现在每月接受注射，但他的视力可能永远不会完全恢复。

治疗哈利的外科医生阿布吉娜·沙菲透露，约克郡的另外四名儿童目前正在接受激光笔造成的类似损伤的治疗。 沙菲小姐强调，这些设备造成的损害可能会导致失明或其他不可逆转的伤害，因此需要终身监测。 尽管向行驶中的车辆发射激光是违法的，但在英国销售和拥有激光笔是合法的。

莎菲小姐解释说，市场上许多激光笔不符合欧盟安全标准，有些甚至超过了标签上标注的功率。 她警告说，虽然孩子们可能喜欢用这些笔来戳气球，但将它们指向眼睛可能会导致严重伤害。

哈利的父母在带他去看眼镜店后发现了损伤的原因。 测试显示紫外线损伤，就在那时，他的母亲回忆起他曾经拥有一支激光笔。 除了右眼受伤外，测试显示他的左眼也受损，但目前视力未受影响。

哈利的母亲在网上购买了激光笔，她对此表示遗憾，并敦促其他家长不要犯同样的错误。 她强调了这对儿子生活的潜在长期影响，包括他的职业前景和驾驶能力。

该案例提醒家长在给孩子购买玩具时要提高警惕。 激光笔看似无害，但如果使用不当，可能会造成严重后果。 对于制造商和消费者来说，优先考虑安全并确保产品符合必要的标准至关重要。

来源：

– [BBC 新闻]（来源）