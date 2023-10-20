逸耘居

揭开新技术和人工智能的力量

科学

重大发现：科学家探测到迄今为止最远、最亮的快速射电爆发

By薇琪斯塔夫罗普卢

20月 2023日，XNUMX
重大发现：科学家探测到迄今为止最远、最亮的快速射电爆发

一个国际科学家团队在快速射电爆发（FRB）的研究中取得了惊人的发现。 他们探测到了一个名为 FRB 20220610A 的 FRB，这不仅是有史以来最远的距离记录，也是有史以来观测到的最亮的距离之一。 去年 20220610 月，FRB 50A 发出的 FRB 信号花了大约 XNUMX 亿年才到达地球，这比之前的距离记录保持者早了约 XNUMX%。

据估计，FRB 20220610A 在短短几毫秒内释放的能量相当于太阳 30 年产生的能量。 这种令人难以置信的亮度使 FRB 20220610A 有别于之前发现的大多数 FRB。 事实上，它比澳大利亚平方公里阵列探路者 (ASKAP) 先前检测到的 55 个快速射电暴中除了其中一个以外的所有其他快速射电暴都要亮。

通过使用欧洲南方天文台甚大望远镜进行的后续观测，澳大利亚领导的团队得出结论，FRB 20220610A 可能起源于一对或三个星系的合并。 这一发现与一些有关快速射电暴成因的理论相一致，尽管也提出了其他可能的解释，例如超新星和磁中子星。

尽管快速射电暴的起源未知，但这些令人着迷的现象为研究人员提供了估计宇宙质量的机会。 该项目的联合负责人瑞安·香农教授解释说，宇宙中缺失的物质可以使用快速射电爆发来检测：“快速射电爆发感知到这种电离物质。 即使在几乎完全真空的太空中，它们也可以“看到”所有电子，这使我们能够测量星系之间有多少物质。”

FRB 20220610A的发现也支持了已故澳大利亚天文学家Jean-Pierre Macquart在2020年提出的理论。Macquart提出，可以通过研究快速射电爆发来估计宇宙的质量。 该团队的发现与所谓的“麦夸特关系”相符，该关系指出，快速射电爆发距离越远，它在星系之间揭示的气体就越扩散。 然而，并非所有快速射电暴都遵循这种模式，这凸显了这些现象的复杂性。

虽然理解快速射电暴的这一突破突破了我们的知识界限，但探测更远的信号将需要改进的设备。 科学家们热切期待平方公里阵列观测站的竣工，预计将于 2028 年投入运行，这将使进一步的探索和发现新的 FRB 记录成为可能。

来源：
- 英国广播公司的新闻
– 科学日报

By 薇琪斯塔夫罗普卢

相关帖子

科学

南极海冰创历史新低，对全球造成威胁

21月 2023日，XNUMX 加布里埃尔博塔
科学

太空生命科学研究：探索国际空间站上的未知世界

21月 2023日，XNUMX 曼波布雷西亚
科学

双黑洞可能比之前认为的更稳定

21月 2023日，XNUMX 加布里埃尔博塔

你错过了

科学

南极海冰创历史新低，对全球造成威胁

21月 2023日，XNUMX 加布里埃尔博塔 0条评论
科学

太空生命科学研究：探索国际空间站上的未知世界

21月 2023日，XNUMX 曼波布雷西亚 0条评论
科学

双黑洞可能比之前认为的更稳定

21月 2023日，XNUMX 加布里埃尔博塔 0条评论
科学

NASA 第 16 届年度冯·布劳恩太空探索研讨会重点关注推进空间科学和探索

20月 2023日，XNUMX 罗伯特·安德鲁 0条评论