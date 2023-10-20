重大发现：科学家探测到迄今为止最远、最亮的快速射电爆发

一个国际科学家团队在快速射电爆发（FRB）的研究中取得了惊人的发现。 他们探测到了一个名为 FRB 20220610A 的 FRB，这不仅是有史以来最远的距离记录，也是有史以来观测到的最亮的距离之一。 去年 20220610 月，FRB 50A 发出的 FRB 信号花了大约 XNUMX 亿年才到达地球，这比之前的距离记录保持者早了约 XNUMX%。

据估计，FRB 20220610A 在短短几毫秒内释放的能量相当于太阳 30 年产生的能量。 这种令人难以置信的亮度使 FRB 20220610A 有别于之前发现的大多数 FRB。 事实上，它比澳大利亚平方公里阵列探路者 (ASKAP) 先前检测到的 55 个快速射电暴中除了其中一个以外的所有其他快速射电暴都要亮。

通过使用欧洲南方天文台甚大望远镜进行的后续观测，澳大利亚领导的团队得出结论，FRB 20220610A 可能起源于一对或三个星系的合并。 这一发现与一些有关快速射电暴成因的理论相一致，尽管也提出了其他可能的解释，例如超新星和磁中子星。

尽管快速射电暴的起源未知，但这些令人着迷的现象为研究人员提供了估计宇宙质量的机会。 该项目的联合负责人瑞安·香农教授解释说，宇宙中缺失的物质可以使用快速射电爆发来检测：“快速射电爆发感知到这种电离物质。 即使在几乎完全真空的太空中，它们也可以“看到”所有电子，这使我们能够测量星系之间有多少物质。”

FRB 20220610A的发现也支持了已故澳大利亚天文学家Jean-Pierre Macquart在2020年提出的理论。Macquart提出，可以通过研究快速射电爆发来估计宇宙的质量。 该团队的发现与所谓的“麦夸特关系”相符，该关系指出，快速射电爆发距离越远，它在星系之间揭示的气体就越扩散。 然而，并非所有快速射电暴都遵循这种模式，这凸显了这些现象的复杂性。

虽然理解快速射电暴的这一突破突破了我们的知识界限，但探测更远的信号将需要改进的设备。 科学家们热切期待平方公里阵列观测站的竣工，预计将于 2028 年投入运行，这将使进一步的探索和发现新的 FRB 记录成为可能。

来源：

- 英国广播公司的新闻

– 科学日报