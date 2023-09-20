以创纪录低电压发射蓝光的 OLED：智能手机和显示技术的潜在进步

东京工业大学的研究人员在有机发光二极管 (OLED) 技术方面取得了突破性创新，开发出一种 OLED，可以在 1.47 V 的创纪录低电压下发出蓝光。这一突破有可能彻底改变商用智能手机和显示技术。

蓝光对于发光设备、智能手机屏幕和大屏幕显示器至关重要。 然而，由于其运行所需的高电压，开发高效的蓝色 OLED 一直具有挑战性。 传统的蓝色 OLED 通常需要 4 V 左右的电压才能实现 100 cd/m2 的亮度，这高于智能手机中常用的锂离子电池的电压。 因此，迫切需要开发能够在较低电压下工作的蓝色OLED。

东京工业大学的研究人员与其他机构合作开发了一种上转换 OLED，可在 1.47 V 的超低开启电压下实现蓝光发射。该器件采用特定材料，包括 NDI-HF 作为受体、1,2- ADN 作为供体，TbPe 作为荧光掺杂剂。 OLED使用上转换机制来工作，其中空穴和电子分别注入给体层和受体层，并在给体/受体界面处复合以形成电荷转移态。 这种状态选择性地将能量转移到发射器，从而产生蓝光发射。

这种新型OLED在电压仅为100 V时表现出2 cd/m1.97的亮度，相当于商用显示器的亮度。这一成果显着降低了蓝色OLED的电压要求，从而可以满足这些设备的商业要求。 该研究强调了优化供体/受体界面设计对于控制激子过程的重要性。

总之，开发出能够在创纪录的低电压下发射蓝光的 OLED 是 OLED 技术的显着进步。 这一突破有可能推动智能手机和显示技术的进步，使它们更加节能且易于使用。

文献参考：

“蓝色有机发光二极管，开启电压为 1.47 V。” 自然通讯。