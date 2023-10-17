涉及大脑血管的新机制揭示了长期记忆的形成

研究人员发现了一种以前未知的与大脑血管相关的机制，有助于长期记忆的形成过程。 虽然大多数研究都集中在理解学习和记忆的神经元上，但最近的研究结果表明其他细胞类型（例如周细胞）也发挥着作用。

周细胞是排列在大脑小血管壁上的细胞，负责维持血脑屏障的健康。 然而，最近的研究表明，周细胞也可能与各种神经系统疾病有关，包括中风、癫痫和多发性硬化症。

该研究的资深作者 Cristina Alberini 强调了这一发现的重要性，指出与血管和代谢问题相关的脑部疾病可能源于不同细胞类型之间合作的缺陷。 这一新颖的见解为理解阿尔茨海默病和痴呆症等疾病的根本原因开辟了新的可能性。

研究人员还研究了一种名为胰岛素样生长因子 2 (IGF2) 的蛋白质激素在学习和记忆中的作用。 他们发现大鼠和小鼠学习后周细胞中的 IGF2 水平增加。 这一发现引发了一个问题：周细胞中的 IGF2 是否是长期记忆形成所必需的。

为了进一步研究，研究人员使用周细胞中 IGF2 产生被消除的小鼠进行了实验。 他们发现，与正常小鼠相比，这些小鼠无法形成长期记忆。 具体来说，他们表现出情境记忆和空间记忆的缺陷，表明周细胞中 IGF2 对于记忆形成的重要性。

此外，研究人员观察到神经元刺激导致周细胞产生 IGF2，然后刺激与学习相关的神经元激活机制。 这一发现表明，神经元和周细胞之间在长期记忆的形成中存在合作关系。

总之，这项研究强调了周细胞及其 IGF2 产生在长期记忆形成的复杂过程中的重要性。 了解这些机制可能会导致记忆相关疾病和神经系统疾病的治疗取得进展。

来源：

– Kiran Pandey 等人，神经元活动驱动周细胞表达 IGF2 以形成长期记忆，Neuron (2023)。