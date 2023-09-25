暴力进食：超大质量黑洞如何扭曲和撕裂时空

西北大学的研究人员最近进行的一项研究挑战了对超大质量黑洞如何进食的传统理解。 此前人们认为黑洞在很长一段时间内逐渐消耗物质。 然而，通过高分辨率 3D 模拟，研究人员发现这些宇宙巨星猛烈地扭曲和撕裂时空，以惊人的速度消耗物质，在短短几个月内完成一个进食周期。

该团队使用世界上最大的超级计算机之一 Summit 进行了集成气体动力学、磁场和广义相对论的 3D 模拟。 该模拟提供了黑洞行为的全面视图，并揭示了黑洞扭曲周围的时空，将吸积盘撕裂成内部子盘和外部子盘。 然后黑洞吞噬了内盘，让外子盘的碎片填充了空隙。

这个过程被称为“吃-补充-吃”，可能解释了“改变外观”类星体的神秘行为。 类星体是由超大质量黑洞提供动力的高度发光的星系核心。 外观不断变化的类星体的亮度发生快速而剧烈的变化，通常会在几个月到几年内打开和关闭。

先前的理论很难解释为什么吸积盘的内部区域会消失并迅速重新填充。 然而，模拟表明，当内外子盘断开时，黑洞的“进食狂潮”就开始了。 黑洞的旋转与盘内部的摩擦力和压力之间的竞争导致盘的撕裂以及内盘向内的推动。

与之前的假设相反，模拟还表明吸积盘不一定与黑洞的旋转对齐。 相反，内子盘和外子盘以不同的速度和角度独立地摆动。 整个吸积盘的变形导致气体粒子碰撞，从而产生光和能量的爆发。

对超大质量黑洞如何进食的新认识为进一步研究这些神秘的宇宙实体开辟了令人兴奋的途径。 它挑战了长期存在的理论，并更准确地描述了它们的饮食习惯，从而更好地理解了驱动它们行为的机制。

资料来源：西北大学研究人员