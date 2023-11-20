M87 超大质量黑洞难以捉摸的旋转

崔玉柱领导的国际天文学家团队取得了一项突破性成就，提供了巨型椭圆星系 M87 中心旋转超大质量黑洞的明确证据。 这一发现为 M87 的遗产增添了另一个里程碑，该遗产始于 1918 年，当时它成为第一个揭示其发光喷流的星系。 此外，M87 在 2019 年创造了历史，事件视界望远镜捕捉到了第一张黑洞阴影图像。

M87 中的超大质量黑洞的质量达到惊人的 6.5 亿太阳质量，比银河系中心的黑洞质量大一千倍以上。 从这些神秘物体中检索数据并非易事，但研究人员利用进动喷流和吸积盘以及爱因斯坦的广义相对论来深入研究 M87 的奥秘。

崔的团队分析了全球射电望远镜网络 17 年的数据，发现了一个引人注目的 11 年周期的进动喷流，并揭示了黑洞的旋转轴及其吸积盘是不对齐的。 这种不对中导致射流移动或摆动，从而导致进动。 该团队开发的模型与观测数据精确吻合，证实了 M87 中心的超大质量黑洞确实在旋转，并且在能量转移机制中发挥着至关重要的作用。

这一突破不仅标志着理解黑洞的重大一步，也给科学家提出了新的问题和挑战。 研究人员现在渴望研究相关吸积盘的结构，并确定黑洞和吸积盘的旋转速度。 通过解开这些谜团，天文学家希望能够更深入地了解 M87 等活跃星系核的非凡能量产生机制。

常见问题解答（FAQ）：

问：M87 有多远？

答：M87 距离地球约 55 万光年。

问：与银河系中的超大质量黑洞相比，M87 中的超大质量黑洞有多大？

答：M87 中的黑洞质量比银河系中的黑洞大一千倍以上。

问：什么是进动？

答：进动是指物体旋转轴方向的逐渐变化。 就 M87 的黑洞而言，其未对准的轴会导致喷流移动或摆动，从而产生进动。

问：什么是吸积盘？

答：吸积盘是由气体和尘埃组成的旋转盘，围绕着黑洞等物体。 当周围空间的气体被黑洞的引力吸引时，就会形成它们。

问：确认M87黑洞自旋有何意义？

答：确认 M87 黑洞的自旋为了解活动星系核内发生的能量转移机制和过程提供了宝贵的见解。 这一发现有助于天文学家更好地了解黑洞的形成和行为。

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