超大质量黑洞的饮食习惯：新研究揭示了令人惊讶的发现

西北大学领导的一项新研究正在挑战之前关于超大质量黑洞饮食习惯的假设。 虽然之前人们认为黑洞消耗食物的速度很慢，但新的模拟表明它们实际上吞噬食物的速度要快得多。 这项开创性研究的结果将于 20 月 XNUMX 日发表在《天体物理学杂志》上。

根据高分辨率 3D 模拟，旋转的黑洞扭曲周围的时空，导致气体吸积盘撕裂成内部和外部子盘。 黑洞首先消耗内环，然后来自外子盘的碎片填充间隙。 这个吃-补充-吃的过程只需要几个月的时间，比之前想象的要快得多。

这种新的理解可以帮助解释类星体的行为，类星体是夜空中最亮的物体之一。 类星体经常会突然爆发，然后毫无解释地消失。 在类星体中观察到的快速变化与吸积盘内部区域的破坏和补充是一致的。

先前关于吸积盘与黑洞旋转一致的假设已被证明是错误的。 研究人员进行的模拟表明，黑洞周围的区域比之前认为的更加动荡。 研究人员利用世界上最大的超级计算机之一，创建了一个薄薄的、倾斜的吸积盘的 3D 模拟，其中考虑了气体动力学、磁场和广义相对论。

参考系拖曳（一种旋转的黑洞拖曳其周围时空的现象）引起的扭曲会导致整个圆盘晃动。 内部圆盘比外部圆盘摆动得更快，从而导致碰撞，使物质更接近黑洞。 最终，内盘与盘的其余部分分离，子盘开始独立演化。

撕裂区域是内外子盘断开的地方，也是疯狂进食的开始处。 黑洞的旋转与圆盘内部的摩擦力和压力相竞争，导致内外圆盘碰撞，将内圆盘推向黑洞。 这个过程创造了一个吃-补充-吃的循环。

这项研究可能解释类星体“外观变化”的现象，即类星体在数月至数年的时间尺度内发生巨大变化。 研究人员进行的模拟为在这些物体中观察到的快速变亮和变暗提供了可能的解释。

总的来说，这项研究为超大质量黑洞复杂的饮食习惯提供了新的线索，并为进一步研究了解其行为铺平了道路。

定义：

– 吸积盘：由气体、尘埃和其他物质组成的盘，围绕天体（例如黑洞或年轻恒星）运行，然后最终落到该天体上。

– 类星体：一个极其明亮且遥远的活跃星系核，发出大量能量，特别是以光和无线电波的形式。

来源：

– 天体物理学杂志（研究来源）

– 西北大学（研究人员信息来源）