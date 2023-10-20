研究表明黑洞可以完美平衡地存在

南安普顿大学的研究人员与剑桥大学和巴塞罗那大学的同事一起发现，黑洞可能成对存在，并通过宇宙力完美平衡并保持平衡，模仿单个巨型黑洞。 这一发现挑战了有关黑洞的传统理论，即黑洞只能作为空间中的孤立物体存在。

黑洞是一种具有令人难以置信的强大引力的天体，其强度如此之大，以至于任何东西，甚至光，都无法逃脱它们。 它们的密度非常大，其质量足以将整个地球装进一个狭小的空间。

根据基于爱因斯坦广义相对论的传统理论，黑洞可以单独以静态或旋转物体的形式存在。 然而，引力最终将它们吸引并碰撞在一起。 当考虑静态宇宙时，这个假设成立，但如果宇宙不断膨胀怎么办？

研究人员认为，在不断膨胀的宇宙中，成对的黑洞可以和谐共存，从而产生单个黑洞的错觉。 这是可能的，因为宇宙学常数，也称为暗能量，是在爱因斯坦的理论中引入的。 宇宙常数导致宇宙以恒定速率加速，影响黑洞的相互作用和存在。

通过复杂的数值方法，该团队证明了两个静态黑洞可以平衡存在，它们的引力被与宇宙常数相关的膨胀所抵消。 这意味着即使在膨胀的宇宙中，黑洞彼此之间也保持固定的距离。 重力补偿了试图将它们拉开的膨胀。

从远处看，一对处于平衡状态的黑洞看起来就像一个单一的黑洞，这使得区分两者变得具有挑战性。 这一发现为进一步研究开辟了可能性，因为该理论也可能适用于旋转黑洞，甚至可能适用于多个黑洞。

这项研究是由南安普顿大学、剑桥大学和巴塞罗那大学的研究人员进行的。 他们的研究结果发表在《物理评论快报》杂志上，该论文被作为观点文章进行了评论。

来源：

– Oscar Dias 教授（南安普顿大学）

– 加里·吉本斯教授（剑桥大学）

– Jorge Santos 教授（剑桥大学）

– Benson Way 博士（巴塞罗那大学）

–“德西特空间中的静态黑色双星” – 物理评论快报