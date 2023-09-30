美国宇航局成功从深空取回小行星样本

美国宇航局的奥西里斯-雷克斯号宇宙飞船经过七年的任务，成功地从深空带回了一颗小行星的样本。 返回地球后，装有样本的小太空舱降落到犹他州沙漠，而母舰则继续前往另一颗小行星的旅程。

太空舱从 63,000 英里外释放，四小时后降落在偏远的军事地区。 火星任务回收操作小组宣布着陆成功，太空舱提前三分钟着陆。 下降过程中使用的降落伞打开程度比预期高四倍，表明减速率更高。

让科学家和任务控制人员松了口气的是，太空舱完好无损，没有任何污染，保存了 4.5 亿年前的样本。 着陆后两小时内，太空舱被运送到国防部犹他州测试和训练场的临时洁净室。

目前，估计太空舱中至少含有一杯来自名为贝努（Bennu）的富含碳小行星的碎石。 确切数量将在未来几天打开集装箱时确认。 三年前的收集过程中，一些材料已经溢出并漂走。

日本是唯一一个成功带回小行星样本的国家，但美国宇航局的任务标志着自阿波罗登月以来最大的样本返回。 收集到的样本将为地球和生命的形成提供宝贵的见解，让科学家们对太阳系的早期阶段有一个非凡的了解。

NASA 的 Osiris-Rex 任务于 2016 年开始，于 2018 年到达本努，并于 2020 年使用真空臂收集了样本。 航天器在整个旅程中已行驶了 4 亿英里的距离。

这些样本将于周一早上空运到美国宇航局位于休斯敦的约翰逊航天中心。 约翰逊航天中心已经存放了阿波罗宇航员收集的数百磅月球岩石。 科学家们迫不及待地打开容器并精确测量从贝努获得的物质数量。

奥西里斯-雷克斯任务的成功使美国宇航局在了解小行星的早期化学成分、水的形成和生命的组成部分方面又近了一步。 收集到的数据对于未来偏转可能对地球构成威胁的小行星的努力也至关重要。 随着 Osiris-Rex 继续执行其任务，它目前正前往小行星阿波菲斯，将于 2029 年到达。

这次成功回收小行星样本是美国宇航局第三次从深空机器人任务中返回样本。 该机构此前曾于 2004 年使用“创世纪”飞船回收了太阳风样本，并于 2006 年使用“星尘”飞船成功运送了彗星尘埃。虽然返回火星样本的计划目前已搁置，但毅力号火星车一直在收集火星上的核心样本，以备将来使用。运输到地球。

来源：

——玛西娅·邓恩，美联社