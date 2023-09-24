美国宇航局的奥西里斯-雷克斯任务：小行星样本将登陆地球

来自美国宇航局奥西里斯-雷克斯任务的备受期待的样本将于今天进入地球大气层。 奥西里斯-雷克斯号宇宙飞船大约有一辆运输车大小，它释放了一个胶囊，里面装有从近地小行星贝努收集的碎石和灰尘样本。 太空舱的飞行速度约为每小时 27,650 英里，预计于美国东部时间上午 10:55 降落在盐湖城附近。 该航天器已经离开地球，开始探索另一颗小行星阿波菲斯的新任务。

贝努 (Bennu) 于 1999 年被发现，是一颗“碎石堆小行星”，由一堆通过重力聚集在一起的太空岩石组成。 这些岩石被认为是从一个更大的天体上脱落下来的，大约有 4.6 亿年的历史，可以追溯到太阳系的形成时期。 众所周知，贝努富含碳基物质和含水粘土矿物，这表明液态水曾经存在于形成它的较大天体上。

科学家们渴望研究贝努的样本，因为它们可以深入了解有助于形成包括地球在内的行星的成分，以及创造适合生命的环境。 此外，研究贝努将有助于研究人员更好地预测和防御潜在的小行星撞击。 虽然不存在直接撞击的风险，但贝努被归类为“潜在危险”，每 1.2 年绕太阳运行一次，每六年靠近地球一次。

Osiris-Rex 任务于 2016 年开始，包括绘制贝努地图以选择最佳的样本回收地点。 选择的目的地是小行星的南丁格尔陨石坑。 样本着陆后，将立即取回以防止污染，并运送到美国宇航局位于休斯敦的约翰逊航天中心。

这项任务意义重大，因为贝努样本就像太阳系早期的时间胶囊，为生命起源和小行星的性质提供了宝贵的见解。

资料来源：美国宇航局