婴儿对自己的身体和周围环境的非凡感知

伯明翰大学最近进行的一项研究发现，年仅四个月大的婴儿就拥有理解自己的身体如何与周围世界互动的非凡能力。 伯明翰婴儿实验室进行的这项开创性研究为婴儿自我意识的发展提供了新的线索，并强调了他们与生俱来的认知能力。

该研究涉及四个和八个月大的婴儿的实验。 屏幕上向婴儿展示了一个球，该球离他们要么更近要么更远。 令人惊讶的是，当球接近屏幕上最近的点时，婴儿们的手上感受到了轻微的振动。 在这些实验过程中，大脑活动受到密切监测，结果确实令人着迷。

结果表明，即使婴儿只有四个月大，当有物体靠近他们之前进行触摸时，他们的体感（触觉）大脑活动也会增强。 这表明婴儿具有感知周围环境并理解他们的身体如何与周围空间相互作用的自然能力。 这个概念被称为个人周围空间，它在他们的早期发展中起着至关重要的作用。

伯明翰大学的首席研究员兼心理学研究员朱利亚·奥里奥利博士解释说，这些发现表明婴儿有能力将他们所看到的和他们所感受到的联系起来。 这意味着，即使在婴儿学会伸手去拿物体之前，他们的多感官大脑就已经能够理解周围的空间以及他们的身体如何与之互动。

该研究还考察了八个月大的婴儿对意外触摸的反应。 有趣的是，当球在屏幕上远离他们时，他们的手上的触摸时，他们的大脑活动显示出惊讶的迹象。 这表明，随着婴儿在生命的第一年不断进步，他们的大脑对自己的身体相对于周围环境的位置有了更复杂的认识。

这些研究结果发表在 2023 年 XNUMX 月的《科学报告》上，为婴儿自我意识的早期发展提供了宝贵的见解。 正如发展心理学家安德鲁·布雷姆纳教授指出的那样，这项研究表明，随着婴儿不断成长和探索世界，他们对自己的身体如何存在于周围空间有了更深入的理解。

常见问题

1. 四个月大的婴儿能理解他们的身体如何与周围环境相互作用吗？

是的，根据伯明翰大学伯明翰婴儿实验室进行的一项研究，四个月大的婴儿就拥有理解自己的身体如何与周围世界互动的非凡能力。 这表明婴儿具有感知周围环境并理解他们的身体与周围空间的关系的天然能力。

2.什么是个人空间？

个人周围空间是指直接围绕个人身体的空间区域。 它代表了他们可以与物体互动的区域，对于他们对外部世界的感知和认识至关重要。

3. 随着成长，婴儿对自己身体位置的认识发生了怎样的变化？

研究表明，随着婴儿在生命的第一年不断进步，他们的大脑会对自己的身体相对于周围环境的位置产生更复杂的认识。 八个月大的婴儿在屏幕上看到物体远离他们后，在触摸时会表现出惊讶的迹象。 这表明随着他们的不断发育，他们对身体在环境中的位置和运动有了更深入的了解。