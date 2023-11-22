新研究揭示了婴儿早期的身体和空间感

伯明翰大学进行的一项开创性研究发现，四个月大的婴儿就有能力感知自己的身体与周围空间的关系。 这项研究今天发表在《科学报告》上，为婴儿自我意识的发展提供了宝贵的见解。

在这项研究中，伯明翰婴儿实验室的专家将婴儿暴露在屏幕上一个移动的球面前，这个球要么接近他们，要么远离他们。 当球靠近屏幕上的婴儿时，他们的手会受到轻微的振动（称为“触摸”），同时监测他们的大脑活动。 数据收集在伦敦大学金史密斯学院进行。

研究结果表明，从四个月大起，当物体靠近婴儿时，触摸就会在体感（触觉）区域表现出增强的大脑活动。 这表明，即使在婴儿学会伸手去拿物体之前，他们的大脑就已经建立了视觉刺激和触觉之间的联系，使他们能够理解自己与周围空间的互动。 这种现象通常被称为个人周围空间。

伯明翰大学的首席研究员 Giulia Orioli 博士解释说：“我们的研究表明，在婴儿期早期，婴儿具有感知和理解周围空间中自己身体存在的固有能力。 作为成年人，我们利用多种感官来辨别我们在空间中的位置并预测我们与物体的互动。 婴儿在如此早期阶段就表现出这些能力的发现引发了一些有趣的问题，即这些技能在多大程度上是后天习得或与生俱来的。”

该研究还探讨了八个月左右的大婴儿对意外触摸的反应。 当屏幕上的球在触摸之前远离他们时，婴儿的大脑活动显示出惊讶的迹象。 发展心理学专家安德鲁·布雷姆纳教授评论说：“对较大婴儿的惊讶反应的观察表明，由于物体运动的视觉方向，触摸是意想不到的。 这表明，随着婴儿在第一年的成长，他们正在发育的大脑对自己在周围环境中的身体存在有了更复杂的认识。”

在进一步的调查中，研究人员计划让不同年龄的参与者参与其中，包括年轻人和老年人。 通过检查成年人的大脑活动，他们希望揭示婴儿多感官能力发展的轨迹。 此外，他们的目的是确定新生儿是否已经表现出这些能力的早期迹象。

Orioli 博士最后强调了研究新生儿的挑战，但对潜在的发现表示乐观：“研究新生儿面临着独特的挑战，因为他们大部分时间都在睡觉和吃饭。 尽管如此，我们在这个年龄段的研究方面正在取得进展，确定刚出生几天的婴儿是否对自己在太空中的身体有基本的意识，这将是真正令人着迷的。 如果是这样，我们可能正在探究人类意识的起源。”

常见问题

问：什么是个人空间？

个人周围空间是指个人身体周围的区域，在其中他们感知物体并与物体互动。

问：婴儿生来就有自我意识吗？

虽然自我意识在婴儿期和幼儿期不断发展，但研究表明，婴儿从 18 个月左右开始就表现出自我意识的早期迹象，例如识别自己的倒影。

问：研究人员如何测量婴儿的大脑活动？

研究人员通常采用脑电图 (EEG) 等非侵入性技术来测量婴儿的大脑活动。 脑电图使用放置在头皮上的电极来检测大脑产生的电信号。