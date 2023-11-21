新研究揭示婴儿空间意识的早期发展

伯明翰大学研究人员最近进行的一项研究表明，四个月大的婴儿对自己的身体与周围空间的相互作用具有独特的感觉。 这一突破性的发现揭示了婴儿自我意识的早期发展。

这项发表在《科学报告》上的研究涉及在屏幕上向婴儿展示一个移动的球，该球靠近或远离他们。 同时，婴儿的手受到轻柔的触摸，同时使用脑电图帽监测他们的大脑活动。 该研究的数据收集在伦敦大学金史密斯学院进行。

通过分析婴儿的大脑活动，研究人员发现，即使只有四个月大，婴儿在触摸之前有物体向他们移动时，也会表现出增强的体感（触觉）大脑活动。 这表明，婴儿从很小的时候就能够感知和理解自己与环境中的物体之间的空间关系。 这种现象通常被称为个人周围空间。

首席研究员、伯明翰大学心理学研究员 Giulia Orioli 博士表示，这些发现挑战了这些能力完全是后天习得的观念，并强调了这些能力可能是人类与生俱来的可能性。 她进一步评论道：“婴儿空间意识的早期发展引发了关于人类意识的起源和本质的有趣问题。”

此外，该研究还探讨了意外的触摸如何影响较大的婴儿，特别是八个月大的婴儿。 研究人员发现，当屏幕上的球远离他们之前触摸他们的手时，婴儿的大脑活动表现出惊讶的迹象。 这表明，随着婴儿在生命的第一年成长，他们对身体在空间中的位置的理解变得更加复杂。

该研究的下一阶段旨在包括比当前研究更年轻和年长的参与者。 通过研究成人大脑活动获得的见解可以提供有关婴儿发育轨迹的宝贵信息。 此外，研究人员渴望调查新生婴儿是否存在这些“多感官”能力的早期迹象。

Orioli 博士最后承认与新生儿一起工作面临的挑战，但对研究甚至更小的婴儿以及调查新生儿是否存在空间意识基础的潜力表示兴奋。 揭示婴儿的这些早期发育可以为我们理解人类意识提供重要的见解。

常见问题解答：

问：伯明翰大学的研究揭示了什么？

答：研究表明，四个月大的婴儿就能够感知自己的身体与周围空间的相互作用。

问：研究是如何进行的？

答：这项研究涉及在屏幕上向婴儿展示一个移动的球，同时轻轻触摸他们的手。 使用脑电图帽监测大脑活动。

问：什么是个人空间？

答：个人周围空间是指个人对其身体周围空间的感知。

问：对于年龄较大的婴儿，研究发现了什么？

答：研究发现，八个月大的婴儿在触摸他们的手之前，屏幕上的球从他们身边移开时，会表现出惊讶的迹象。

问：研究人员的下一步是什么？

答：研究人员计划在未来的研究中纳入年轻和年长的参与者，并调查新生婴儿是否表现出这些“多感官”能力的早期迹象。