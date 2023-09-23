青蛙作为指示物种：追踪哥伦比亚斑点蛙的运动和生存以研究易位缓解

参与这项研究的研究人员威南德表示，青蛙作为“指示物种”在生态系统中发挥着至关重要的作用。 它们充当环境健康的预警系统。 维南德解释说，如果青蛙数量正在下降或面临健康问题，则表明生态系统本身无法正常运作。

青蛙不仅是环境健康的重要指标，而且还位于食物网的中间。 它们是重要的纽带，既是某些动物的猎物，又是昆虫等低等物种的捕食者。 这使得它们对于维持平衡和作为天然的“生物控制”机制具有无价的价值。

近年来，缓解易地迁移的做法在不列颠哥伦比亚省变得越来越普遍，即将青蛙转移到新的地点以保护它们免受开发或栖息地破坏。 然而，这种做法的影响尚未得到广泛研究。 维南德表示，无论是在本地还是在全球范围内，关于易位有效性的研究都很有限。

为了填补这一研究空白，威南德在不列颠哥伦比亚省东南部的马尤克湿地启动了一个为期两年的项目。 该项目涉及使用无线电跟踪器和应答器标签（类似于微芯片）来监测哥伦比亚斑蛙的运动。 这些青蛙被分成三组：一组留在原来的栖息地作为对照，另一组被移动到约一公里的短距离，第三组被迁移到更远的距离约五公里。

在整个春季和夏季，威南德收集了青蛙运动的数据并记录了它们的测量数据，包括重量和大小，以评估它们的生长和生存。 该项目是 Ducks Unlimited Canada 和不列颠哥伦比亚省水利、土地和资源管理部之间的合作项目。

虽然现在确定研究结果还为时过早，但威南德希望它能够揭示缓解易位的有效性。 她承认她的研究还只是触及表面，并希望它能激发人们进一步研究易位对资源竞争、食物供应、疾病传播和遗传学等各个方面的影响。

了解缓解易位的结果对于制定有效的保护策略和确保青蛙种群的长期生存至关重要。 通过研究哥伦比亚斑蛙的运动和生存，研究人员可以收集有关易位影响的宝贵见解，并就保护这些重要的两栖动物做出明智的决定。

来源：

– 加拿大媒体 (Brieanna Charlebois)