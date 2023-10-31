探索细胞外囊泡在神经元通讯和药物发现中的作用

神经科学家 Federico Dajas-Bailador 博士是英国诺丁汉大学轴突生物学实验室的负责人，一直处于轴突生物学及其对药物发现的影响研究的前沿。 在最近的一次采访中，Dajas-Bailador 博士分享了他关于小非编码 RNA (sncRNA) 在轴突生物学中的作用以及对我们理解神经系统疾病的潜在影响的专业知识。

轴突生物学专注于神经元连接的发育和维持，在我们理解神经系统和年龄相关退化方面发挥着至关重要的作用。 Dajas-Bailador 博士的研究专门研究了 sncRNA（例如 microRNA）在调节轴突局部蛋白质合成中的作用。 这些 sncRNA 在基因表达的时空控制中发挥着至关重要的作用，特别是在轴突末端等遥远区域。

轴突生物学的重大挑战之一是轴突长度过大造成的后勤障碍。 蛋白质需要在远离细胞体的轴突末端表达，这需要翻译调控和下行基因表达。 这就是 sncRNA 发挥作用的地方，调节轴突中的基因表达并影响整体神经元功能。

合作一直是 Dajas-Bailador 博士研究背后的推动力。 与专注于疼痛研究和运动神经元疾病的中心的合作使实验室能够利用他们在 RNA 和神经元发育方面的专业知识来解决这些特定的情况。

Dajas-Bailador 博士在轴突生物学和 sncRNA 方面的研究的影响超出了神经科学和神经病学的范围。 了解神经元的复杂性以及轴突在其功能中的作用为药物发现提供了潜在的途径。 通过针对轴突内转录组学的调节，研究人员可以影响整个神经元的功能，从而产生变革性的治疗方法。

关于人工智能和机器学习等新兴技术的整合，Dajas-Bailador 博士承认它们的潜力，并将它们视为处理神经科学领域大数据的宝贵工具。 尽管人工智能尚未完全融入他自己的研究中，但他认识到人工智能在高效数据挖掘以及弥合生物信息学专业知识和生物学理解之间差距的重要性。

展望未来，Dajas-Bailador 博士的实验室对探索细胞外囊泡在神经元通讯中的作用感到兴奋。 这些携带 sncRNA 和其他分子的囊泡为研究神经元如何相互作用和调节其环境提供了独特的途径。 了解这些沟通途径可能对神经系统疾病和药物发现产生重大影响。

对神经科学或相关领域感兴趣的有抱负的研究人员和学生应该保持对所选学科的热情，即使在不确定的时期也应该保持奉献精神。 Dajas-Bailador 博士强调坚持不懈是关键，研究的成功可以带来丰厚的回报。

常见问题

问：什么是轴突生物学？



答：轴突生物学是研究神经元如何发育、经历极化以及通过轴突建立和维持连接的学科。 它在理解神经系统和与年龄相关的退化方面发挥着至关重要的作用。

问：什么是小非编码 RNA (sncRNA)？



答：小非编码 RNA（sncRNA）是一类不编码蛋白质但在细胞内具有重要调节功能的 RNA 分子。 例子包括在基因表达调控中发挥作用的 microRNA。

问：sncRNA 在轴突中的作用是什么？



答：SncRNA，特别是 microRNA，调节轴突中的局部蛋白质合成，在基因表达的时空控制中发挥关键作用。 它们允许在远离神经元细胞体的轴突末端进行基因表达。

问：了解轴突生物学如何影响药物发现？



答：通过针对轴突内转录组学的调节，研究人员可以影响整个神经元的功能。 这为神经系统疾病的药物发现和变革性治疗方法提供了潜在的途径。

问：人工智能和机器学习如何融入神经科学研究？



答：人工智能和机器学习可以用来处理和处理神经科学研究中的大数据。 它们可以帮助有效的数据挖掘，并弥合生物信息学专业知识和生物学理解之间的差距。

（来源：[诺丁汉大学](https://www.nottingham.ac.uk/)）