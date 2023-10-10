阿秒物理背后的科学以及对十秒精度的需求

在物理学领域，阿秒级时间尺度对于理解现实最基本层面上发生的过程非常重要。 最近，三位物理学家因其在开发在如此微小的时间尺度上探测物理的方法方面所做的工作而获得了诺贝尔物理学奖。

阿秒是一个极其短的时间单位，仅代表 1^10 秒的分之一，或十亿分之一秒。 虽然这种精度令人印象深刻，但它仍然不够快，无法测量自然界中发生的一切。 自然界中有四种基本力：万有引力、电磁力、弱核力和强核力。 阿秒级物理学可以描述引力和电磁相互作用，以及大多数弱相互作用。 然而，它无法解释强核力介导的相互作用。

为了真正了解宇宙，科学家必须更深入地研究粒子物理领域并达到十秒（~10^-24 秒）的精度。 八秒级的精度将使科学家能够研究和解释宇宙中所有基本的相互作用。

粒子物理学的标准模型解释了宇宙中的三种基本量子力：电磁力、弱力和强力。 考虑到引力，总共需要 26 个基本常数才能完全理解我们的宇宙。

光速在精密粒子物理实验中起着至关重要的作用。 当粒子以近光速碰撞时，可以分析碰撞产生的碎片，以重建碰撞过程中发生的情况。 光速使科学家能够将时间测量转换为距离，从而提供有关所涉及粒子的有价值的信息。

总之，阿秒级物理学为我们宇宙的基本力提供了宝贵的见解。 然而，为了充分掌握粒子相互作用的复杂性，科学家需要在八秒时间尺度上实现更高的精度。

来源：

– 因开发阿秒物理探测方法而荣获诺贝尔物理学奖

– 阿秒​​的定义：1^10 秒中的 18 部分

– yoctosecond 的定义：10^-24 秒

– 光速在精密粒子物理实验中的作用