使用原子钟探测暗物质

来自苏塞克斯大学和英国国家物理实验室的科学家提出了一种检测某些低质量粒子的新方法，这些粒子可能是难以捉摸的暗物质的一部分。 暗物质虽然没有被直接观测到，但已知它对宇宙的影响是我们当前的物理模型无法解释的。

研究人员建议，可以使用原子钟来探测这些粒子，原子钟以其前所未有的计时精度而闻名。 原子钟测量原子在能态之间转变时的微小振荡。 超轻暗物质粒子与常规物质粒子相互作用造成的任何破坏都可能被这些时钟检测到。

该研究首先提出了测量原子钟计时变化的理论模型。 为了验证他们的方法，研究人员随后读取了现有原子钟的读数。 下一步将是建立一个实验，可以比较两个原子钟，其中一个更容易受到基本常数变化的影响。

在这项特殊的研究中，研究了两个基本常数：精细结构常数和电子与质子的质量比。 这两个常数都可能因与某些超轻粒子（例如假设的轴子）的相互作用而被破坏，理论上轴子是造成暗物质效应的原因。 通过测量这些破坏的程度，可以潜在地表明颗粒的存在。

原子钟除了计时之外还有广泛的应用。 它们已被用于研究引力红移、探索量子物理学以及研究传输和存储量子信息的方法。 现在，随着使用原子钟作为暗物质探测器的可能性，这些仪器可以开辟一个新的研究领域。

研究人员强调，他们的发现并不依赖于预先存在的理论，他们开发的模型可以灵活地应用于其他无法解释的现象。 这项研究发表在《新物理学杂志》上，为观察和理解神秘的暗物质提供了一条有希望的途径。

定义：

– 原子钟：利用原子在能态之间移动时的振荡来测量时间的仪器，以其卓越的准确性而闻名。

– 暗物质：一种神秘的物质形式，不发射、吸收或反射光，其存在是通过其对可见物质的引力效应推断出来的。

– 基本常数：描述宇宙定律的值，例如精细结构常数和电子与质子的质量比。

– 轴子：一种假设的粒子，是暗物质的潜在候选者。

来源：

– 苏塞克斯大学

– 国家物理实验室

– 新物理学杂志