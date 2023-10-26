AWE 使命：从太空解开大气波的奥秘

NASA 即将推出的大气波实验 (AWE) 任务定于 2023 年 XNUMX 月启动，旨在利用一种称为气辉的宇宙现象揭示大气波的迷人世界。 AWE 由著名的犹他州立大学空间动力学实验室建造，将安装在国际空间站的外部，为这些神秘的波浪提供前所未有的见解。

大气重力波 (AGW) 是空气中的波动，主要源自龙卷风、飓风和雷暴等强烈天气事件。 这些波可以在下降之前将密集的空气提升到大气中，从而在云层中留下独特的波纹图案。 然而，AGW 并不止于此，它们继续进入太空，导致不断变化的空间天气领域，从而影响卫星和通信信号。

AWE 的开创性任务主要是测量高度约 54 英里（87 公里）的 AGW，特别是中层顶（地球大气层与太空之间的边界区域）。 通过使用红外光观察中层顶，AWE 将以前所未有的方式量化 AGW 的大小、功率和色散。 其先进技术能够检测到先前被其他任务错过的气辉中较小规模的波纹。

美国宇航局戈达德太空飞行中心的 AWE 任务科学家露丝·利伯曼 (Ruth Lieberman) 强调了此次任务的独特性，并强调与其他卫星相比，AWE 将能够以更精细的水平尺度解析波。 这种能力将增强我们对 AGW 复杂动力学及其对高层大气影响的理解。

AWE 使命的核心在于其高级中层温度测绘仪 (AMTM) 仪器。 AMTM 由四台望远镜组成，将扫描中层顶并测量特定波长的光亮度。 通过分析不同波长的相对亮度，AWE 将创建温度图并揭示 AGW 在大气中的运动。

这项开创性的任务不仅是一项科学事业，也是理解地球天气与太空天气如何相互作用的关键一步。 它对于卫星通信和在轨跟踪领域具有重要意义。 凭借国际空间站前所未有的视角，AWE 旨在与科学界和公众分享其宝贵的数据和发现。

要更深入地了解 AWE 任务的复杂性及其突破性发现，请访问 AWE 任务官方网站：[URL]。 解开大气波的奥秘，见证 AGW 前所未有的影响。

常见问题

什么是大气波？

大气波，也称为大气重力波 (AGW)，是由龙卷风、飓风和雷暴等强烈天气事件引起的空气波动。 这些波可以从低层大气一直传播到太空。 AWE 如何测量大气波？

AWE 通过使用红外光记录气辉的变化来测量大气波。 这种名为高级中层温度测绘仪（AMTM）的仪器扫描中层顶并测量特定波长的光亮度。 通过分析不同波长的相对亮度，AWE 创建了揭示大气波运动的温度图。 研究大气波有何意义？

研究大气波对于理解地球天气和太空天气之间复杂的相互作用至关重要。 它可以帮助研究人员了解大气波对卫星通信和轨道跟踪的影响。 AWE 的调查结果将如何分享？

在国际空间站安装后，AWE 任务团队的目标是与科学界和公众分享该仪器的数据和结果，促进对大气波及其影响的更深入了解。