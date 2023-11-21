美国宇航局国防协调办公室 (PDCO) 继续对近地天体 (NEO) 进行勤奋监测，最近发布了一颗路过小行星的信息。 21 月 2023 日，小行星 5 VW1.7 预计将抵达距地球 XNUMX 万公里以内。 尽管未被归类为潜在危险小行星，但这颗太空岩石将提供近距离接触。

小行星 2023 VW5 是阿顿小行星群的成员，与穿越地球的近地小行星 (NEA) 具有相同的特征，其半长轴小于地球。 这些近地天体以同类中的第一颗小行星 2062 Aten 命名，最初由美国天文学家埃莉诺·赫林 (Eleanor Helin) 于 1976 年在帕洛玛天文台发现。

小行星 89 VW2023 宽度约为 5 英尺，与飞机大小相当。 虽然它的尺寸超过了 2013 年在俄罗斯造成破坏的车里雅宾斯克小行星，但由于其相对较小的尺寸，这颗接近的太空岩石不会对人类构成威胁。

令人惊讶的是，这并不是小行星 2023 VW5 第一次接近地球。 有记录的历史显示，4 年 1901 月 69 日，这颗小行星以 21 万公里的距离掠过我们的星球。 继2021年26月2026日通过后，下一次近距离接近将于36年XNUMX月XNUMX日发生，距离为XNUMX万公里。

天文学家和研究人员采用各种技术（包括使用算法）来检测和跟踪小行星。 华盛顿大学的科学家发表了一项研究，揭示了使用名为 HelioLinc3D 的算法发现了一颗具有潜在危险的小行星。 该算法在夏威夷进行测试期间，检测到了小行星 2022 SF289，这是一颗宽近 600 英尺的巨大太空岩石。 尽管它的体积很大，但这颗小行星不会对地球造成直接的危险。

HelioLinc3D 算法依靠 Rubin 的综合数据集来识别和监测小行星。 通过这些先进技术，科学家可以继续增强我们对潜在天体威胁的理解和准备。

常见问题

问：什么是近地天体（NEO）？

答：近地天体 (NEO) 是指距离地球 1.3 个天文单位（约 195 亿公里）以内的任何小行星或彗星。

问：什么是潜在危险的小行星？

答：潜在危险小行星（PDA）是指因其大小和距离而可能对地球构成威胁的小行星。

问：如何追踪小行星？

答：天文学家使用各种方法来跟踪小行星，包括地面望远镜、太空天文台以及分析数据以识别和预测其轨迹的算法。

问：阿顿小行星群有何意义？

答：阿顿小行星群是一类穿越地球的近地小行星 (NEA)，其轨道小于地球轨道。 它们以第一颗被发现的此类小行星 2062 Aten 命名。

问：算法如何协助小行星探测？

答：HelioLinc3D 等算法利用大型数据集来识别和跟踪小行星。 通过分析模式和轨迹，这些算法帮助科学家持续努力监测来自太空的潜在威胁。