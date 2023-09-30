新研究揭示了熔岩世界的独特结构

最近对熔岩世界（具有岩浆海洋的系外行星）的一项研究揭示了它们独特的结构和保留重要元素的潜力。 这些巨大的系外行星的特点是闪闪发光的天空和汹涌的火山海洋，与我们太阳系中的任何行星都不同。

迄今为止发现的所有岩石系外行星中，近 50% 的表面都存在岩浆。 这可能是因为它们距离主恒星非常近，导致它们在不到 10 天的时间内绕轨道运行。 这些行星面临的极端条件，例如恶劣的天气和极端的表面温度，使它们不适合我们所知的生命生存。

在一项新的研究中，科学家们表明，这些熔融海洋对热岩石超级地球的特性和演化路径具有重大影响。 熔岩的可压缩性质导致没有大气层的富含熔岩的行星比相同大小的固体行星密度稍大。 此外，岩浆海洋的存在会影响行星核心周围地幔的结构。

熔岩世界的研究仍未充分，因此了解其基本运作方式具有挑战性。 然而，它们为类地行星的演化提供了宝贵的见解。 该研究的主要作者 Kiersten Boley 将熔岩世界描述为“非常奇怪、非常有趣的东西”，并强调了解使系外行星独一无二的基本元素的重要性。

55 Cancri e 是一颗距离我们 41 光年的系外行星，是最著名的熔岩世界之一。 虽然我们的太阳系中存在火山活跃的物体，但科学家们并没有可以近距离研究的真正的熔岩行星。 研究岩浆海洋的组成和演化可以为了解地球自身的炽热历史提供线索。

研究人员利用系外行星内部建模软件 Exoplex 和之前研究的数据，模拟了具有不同表面温度的类地行星的演化场景。 他们的模型显示，岩浆海洋行星的地幔可以呈现三种形式：完全熔化、表面有岩浆海洋、或中间有固体岩石层的层状结构。

结果表明，第二种和第三种形式比完全熔化的行星稍微常见一些。 岩浆海洋的成分影响无大气系外行星捕获早期大气形成所需的挥发性元素的能力。 这对这些行星的宜居性有影响。

总的来说，这项新研究为熔岩世界的独特结构和潜在的宜居性提供了宝贵的见解。 未来的研究应该集中于了解地球参数，例如表面重力，以进一步增强我们对这些神秘系外行星的了解。

资料来源：天体物理学杂志