休伯特·里夫斯：天体物理学家和科学传播者

加拿大裔法国天体物理学家休伯特·里夫斯最近去世，享年 91 岁，他不仅是一位著名的科学家，也是一位杰出的科学传播者。 里夫斯 1932 年出生于蒙特利尔，年轻时就对天文学产生了浓厚的兴趣，作为一名业余天文学家探索自然世界并研究星星。 他对宇宙的迷恋促使他从事天体物理学事业，最终获得康奈尔大学博士学位，并成为美国宇航局太空计划的顾问。

里夫斯以向公众解释复杂的科学概念的能力而闻名，他想与更广泛的受众分享他对科学和宇宙的热爱。 1981年，他出版了《Patience dans l'Azur》（《沉默的原子：宇宙教育的探索》）一书，成为法国畅销书，并被翻译成25种语言。 这本书因其将天体物理学变成史诗传奇的能力而受到赞誉，并巩固了里夫斯作为熟练科学传播者的声誉。

在他的整个职业生涯中，里夫斯创作了 40 多本书，其中包括几本儿童书籍。 他成为法国电视上的一张熟悉面孔，出现在流行的文学脱口秀节目中，并以其狂野的白发、闪烁的眼睛和轻快的魁北克口音吸引了观众。 他的魅力和迷人的举止使他成为法语世界中广受欢迎的演说家，在那里他被称为法国的卡尔·萨根。

里夫斯不仅是一位科学传播者，也是一位领先的环保主义者。 他热情倡导保护自然，并警告人类面临自我毁灭的危险。 他相信人类不是被选择的物种，我们必须对自己的行为负责，以确保我们的生存。

休伯特·里夫斯对天体物理学和科学传播领域的贡献留下了持久的影响。 他弥合科学知识与公众之间差距的能力激励了无数人思考宇宙的奥秘，珍惜和保护自然世界。

来源：

– “休伯特·里夫斯：成为法国领先公共知识分子的天体物理学家”，《环球邮报》。

– “休伯特·里夫斯，天体物理学家和环保主义者，传播他对科学的热爱——讣告”，《电讯报》。