探索成为明星的复杂性：超越二元系统

利兹大学研究人员最近的一项突破打破了天文学家长期以来对 Be 星的看法，为这些神秘的天体提供了新的线索。 Be 型恒星以其发射线和 B 光谱类型而闻名，自 1866 年意大利天文学家 Angelo Secchi 发现以来，一个多世纪以来一直吸引着科学家们的目光。

传统上，天文学家认为Be恒星主要存在于双星系统中，在宇宙中成对跳舞。 然而，对欧洲航天局盖亚卫星数据的分析提供了令人信服的证据，挑战了这一普遍观点。 看起来 Be 星不仅仅是两个星体，而是三个天体，三个天体错综复杂地相互作用。

通过观察星星在夜空中长时间和较短时间的运动，研究人员发现了陪伴的迹象。 如果一颗恒星沿着直线轨迹移动，则表明存在一颗恒星。 然而，多颗恒星的存在会导致可检测到的摆动甚至螺旋图案。 令人惊讶的是，研究显示，与 B 星同行相比，Be 星最初表现出的伴星比例较低，这与预期相矛盾。

进一步的调查表明，第三颗恒星经常进入场景，影响伴星的轨迹，并促进形成包围 Be 星的独特气态盘所需的物质转移，这种天体奇观让人想起土星环。 这些伴星曾经对我们可见，但由于“吸血鬼”Be恒星逐渐耗尽它们的质量，直到它们变得太小而无法被观察到，所以变得不可见。

这一突破性发现的影响超出了Be恒星的范围。 从黑洞和中子星到引力波源，我们对这些宇宙现象的理解将受到深远的影响。 随着引力波研究的兴起，这些新发现的知识为了解产生这些有趣的引力扰动的恒星提供了宝贵的见解。

正如该大学物理与天文学学院的 René Oudmaijer 教授指出的那样：“二元性在恒星演化中至关重要，但我们现在正在超越这种范式。 三元数已成为新的二元数。” 我们对天体陪伴理解的这场革命为我们打开了一扇通往更加复杂和迷人的宇宙的大门，等待着我们去揭开。

常见问题：

问：什么是 Be 星？

答：Be 星是一组不同的恒星，其特征在于其 B 光谱类型和光谱中存在发射线。 它们是非超巨 B 星，呈现出一条或多条巴尔默发射线或过去曾呈现过它们。

问：传统上人们认为 Be 星是如何存在的？

答：过去，天文学家认为Be星大多存在于双星系统中，两颗恒星相互绕转。

问：最近的发现揭示了什么？

答：最近的发现挑战了传统观念，提供了Be星出现在三重系统中的证据，其中三个天体相互作用。

问：这一发现如何影响我们对其他天体的理解？

答：这一发现对于我们理解黑洞、中子星和引力波源具有重要意义，为我们了解恒星形成之前的恒星提供了见解。

问：Be 星的伴星是如何变得隐形的？

答：“吸血鬼”Be星逐渐吸收了伴星的质量，导致它们变得太小、太暗而无法被观测到。