从遥远的星系检测到强大的射电爆发

天文学家通过探测来自遥远星系的快速射电爆发 (FRB) 取得了突破性的发现，该星系经过 XNUMX 亿光年到达地球。 这种特殊的快速射电暴比之前记录的任何快速射电暴都更强大，而且起源地更远，发生在宇宙年龄还不到当前年龄一半的时候。 快速射电暴的成因仍然是个谜，其理论范围从外星生命到磁星（磁星是高磁性死星）。

位于西澳大利亚的澳大利亚平方公里阵列探路者（ASKAP）射电望远镜探测到了这次射电爆发。 它在一毫秒内释放的能量相当于太阳 30 年来释放的能量。 虽然天空中每天可能会发生数十万个快速射电暴，但目前仅检测到约 50 个，其中只有 XNUMX 个已确定其来源。 为了追踪最近一次爆发的来源，天文学家使用智利的甚大望远镜发现它来自一个可能与其他星系合并的星系，可能会产生磁星。

除了揭开快速射电暴的神秘面纱之外，科学家们还希望将其作为探索宇宙奥秘的工具。 快速射电暴带有其所经过的气体的特征，为科学家提供了一种测量宇宙网中物质数量并确定宇宙总重量的方法。 然而，为了获得更准确的测量结果，需要使用预计在不久的将来投入使用的先进射电望远镜来观测数百个快速射电暴。

这一突破性的发现使我们更加了解快速射电暴和宇宙网的起源。 随着进一步的研究和技术的进步，科学家相信他们将解开宇宙的更多秘密。

来源：

– https://www.cnn.com/2022/06/09/world/radio-burst-eight-billion-years-far-intl-scli-scn/index.html

– https://www.afp.com/en/news/1333/scientists-spot-new-cosmic-explosion-big-bang-jailed-seconds-20220810b1j0o8