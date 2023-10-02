地球上可见的最亮天体：BlueWalker 3 通信卫星

科学家发现，从地球上可见的最亮物体之一不是恒星或行星，而是一颗类似俄罗斯方块的通信卫星。 BlueWalker 3 由 AST SpaceMobile 建造，其峰值视亮度与夜空中最亮的两颗恒星 Procyon 和 Achernar 相当。

BlueWalker 3 的可见度各不相同，但一旦其 64 平方米的阵列展开，无论在黑暗还是城市的天空中都可以看到它。 然而，在城市环境中，能见度仅限于卫星经过头顶时。 这颗卫星的出现不仅仅是一种好奇； 近地轨道（LEO）中的大型明亮人造卫星星座对地面天文学提出了重大挑战。

这些卫星的反射亮度会产生条纹，这些条纹很难或不可能从望远镜图像中去除，从而影响数据恢复。 天基天文学也受到这些卫星的影响，因为哈勃望远镜由于其位置低于卫星互联网星座而目睹了星链条纹的干扰不断增加。

人们正在努力减轻此类卫星的影响，但更大、更亮的卫星的趋势仍在继续增长。 BlueWalker 3 仅仅是一个开始，名为 BlueBirds 的卫星星座正在规划中。

另一个担忧是 BlueWalker 3 使用的无线电频率造成的潜在干扰，该频率与射电天文学使用的频率类似。 这种干扰可能会阻碍对宇宙的科学研究。

在《自然》杂志上发表的一项研究中，来自不同国家的研究人员合作观测夜空并调查 BlueWalker 3 号的影响。他们发现，卫星与地球的距离对其亮度也有影响。 近地轨道卫星看起来比地球静止卫星亮得多。

即使反射亮度降低到肉眼可见的水平以下，仍然可能存在问题。 近地轨道上数十万颗卫星的累积效应将增加天空的背景辉光。

这项研究加剧了人们对人造物体导致夜空亮度增加的担忧。 研究人员主张对低空卫星进行限制，以减少光污染并保障研究夜空的能力。

来源：

– 自然 （杂志）

– Jeremy Tregloan-Reed 博士，智利阿塔卡马大学