近地轨道卫星对科学研究的危害日益增加

近地轨道 (LEO) 卫星星座，例如埃隆·马斯克的星链卫星和亚马逊最近加入的竞赛，正在对科学研究造成重大损害。 这些卫星曾经因其提供全球宽带覆盖的潜力而受到称赞，但现在却造成了光污染，极大地阻碍了对夜空的研究。 尽管努力降低这些卫星的亮度，科学家发现它们仍然超出建议的亮度限制两倍以上。

最近发表在《自然》杂志上的一项研究强调了 AST SpaceMobile 的蓝鸟群原型如何成为天空中最亮的物体之一。 另一项研究进一步表明，即使是黑暗的卫星仍然比天文学家认为可接受的亮度要亮得多，以尽量减少对空间科学的干扰。

参加国际天文学联合会保护黑暗和安静天空免受卫星星座干扰中心组织的会议的天文学家对这些卫星对夜空研究日益恶化的影响表示担忧。 尽管尝试使卫星变暗，但亮度仍然是一个长期存在的问题。 现有的低地球轨道卫星跟踪系统成本高昂且缺乏可扩展性。

监管机构在解决这些问题方面进展缓慢，主要依赖于未能提供有意义的限制的自愿准则。 此外，人们还质疑，改善偏远地区宽带接入所带来的好处是否可以证明对科学研究造成的损害是合理的。 与光纤或 5G 无线网络不同，低轨卫星系统虽然可以在偏远地区实现连接，但具有明显的容量限制。

例如，Starlink 目前为全球 1.5 万用户提供服务，而美国仍有数百万人无法获得负担得起的宽带。 卫星互联网的高成本限制了其解决更广泛的连接问题的能力。 此外，还计划向太空发射数万颗卫星，进一步加剧光污染及其对科学研究的影响。

来源：

– 自然杂志

– 国际天文学联合会