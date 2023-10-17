天文学家在 UGC 2021 中发现最近的超剥离超新星：SN 3855agco

中国北京清华大学严胜宇领导的天文学家团队发现了一颗新的超剥离超新星，SN 2021agco。 这颗超新星是使用中国星明天文台的半米望远镜（HMT）探测到的。 SN 2021agco是在距离大约3855亿光年的星系UGC 130中发现的。

超剥离超新星，如 SN 2021agco，是一种罕见的超新星类型，其中恒星的前身包层在爆炸前已被极度剥离。 这导致光谱特征类似于其他剥离包层超新星（SNe Ib/Ic），但相对较弱。 SN 2021agco 的发现为了解此类超新星中发生的剧烈质量损失和外层剥离提供了宝贵的见解。

研究人员估计，SN 2021agco 的喷射物质量约为 0.26 个太阳质量，动能约为 95.7 十五亿尔格。 人们认为这颗始祖星的包层半径为 78.4 个太阳半径，质量为 0.1 个太阳质量，注入能量为 89.3 XNUMX erg。

宿主星系 UGC 3855 是一个中间螺旋星系，年龄约为 10.6 亿年。 它的质量约为 2.6 亿个太阳质量，恒星形成率低至每年 0.2 个太阳质量。

这一发现凸显了研究超新星以更好地了解恒星和星系演化的重要性。 SN 2021agco 代表了已知距离地球最近的超剥离超新星实例，为天文学家提供了研究这些罕见宇宙事件的特性和行为的独特机会。

来源：

“发现最近的超剥离超新星：UGC 2021 中的 SN 3855agco” – arXiv (2023)。 DOI：10.48550/arxiv.2310.04827

图片：ATLAS 和半米望远镜 (HMT) 观测到的 SN 2021agco 场的早期图像，并减去宿主星系模板后的残留图像。 图片来源：arXiv (2023)

定义：

超新星： 一次强大而明亮的恒星爆炸。

一次强大而明亮的恒星爆炸。 I 型和 II 型超新星： 超新星根据其原子光谱进行分类。 I 型超新星的光谱中缺乏氢，而 II 型超新星的光谱线则具有氢。

超新星根据其原子光谱进行分类。 I 型超新星的光谱中缺乏氢，而 II 型超新星的光谱线则具有氢。 Ib 型超新星： 剥离包层核心塌陷超新星的一个子类，其中一颗大质量恒星的氢外壳被剥离，在自身重力作用下塌陷。

剥离包层核心塌陷超新星的一个子类，其中一颗大质量恒星的氢外壳被剥离，在自身重力作用下塌陷。 超剥离超新星： 一种罕见的超新星类型，其前身包层在爆炸前已被极度剥离，产生类似于超新星 Ib/Ic 的光谱特征，但相对较弱。

一种罕见的超新星类型，其前身包层在爆炸前已被极度剥离，产生类似于超新星 Ib/Ic 的光谱特征，但相对较弱。 喷射物质量： 超新星爆炸期间喷出的大量物质。

超新星爆炸期间喷出的大量物质。 动能： 与物体运动相关的能量。

与物体运动相关的能量。 祖先： 经历超新星爆炸的恒星。

经历超新星爆炸的恒星。 太阳半径： 等于太阳半径的测量单位。

等于太阳半径的测量单位。 恒星形成率： 星系内新恒星形成的速度。