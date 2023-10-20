锡耶纳银河地图集：全面的宇宙地图

锡耶纳星系图集 (SGA) 是一张全面的宇宙地图，其中包括半个夜空 380,000 个星系的距离、位置和化学成分。 SGA 由暗能量光谱仪器 (DESI) 遗产巡天的天文学家团队开发，结合​​了 2014 年至 2017 年间完成的三项广泛巡天的数据。该地图提供了数百个天体的位置、形状和大小的精确信息。数以千计的大星系。

在创建 SGA 之前，之前的星系汇编包含不准确的条目，例如星系的位置和大小不正确，以及不是星系而是恒星或人工制品的条目。 SGA 消除了大部分天空的这些误差，并改进了星系的亮度测量，这对于这种大小的样本来说以前是无法可靠实现的。

SGA 是天文学家研究星系形成和宇宙结构的宝贵资源。 它有助于提供宇宙的全面图景并支持进一步的研究。 像 SGA 这样的全天空巡天使科学家能够识别大量天体的广泛模式，将新发现置于背景中，并确定重点观测的候选对象。

SGA 的数据来自各种望远镜，包括暗能量相机、Mosaic3 相机和北京-亚利桑那巡天系统。 这些巡天任务捕获了光学和红外波长的图像，覆盖面积达 20,000 平方度，几乎是夜空的一半。 SGA 也是第一个提供星系光剖面数据的调查。

SGA 以纽约锡耶纳学院的名字命名，专业天文学家和公众均可在网上免费获取。 除了其科学实用性之外，该地图集还包含大量美丽星系的图像，使其成为任何有兴趣探索宇宙角落的人的宝贵资源。

来源：

– 黑色实验室

– 欧洲航天局的盖亚航天器

– 暗能量光谱仪器 (DESI) 遗产调查

– 暗能量相机（DECam）

– Mosaic3相机

– 北京-亚利桑那巡天 (BASS)

– NASA 的广域红外勘测探测器 (WISE) 卫星