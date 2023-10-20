对快速射电暴和地震的新见解

东京大学最近进行的一项研究通过与地震进行比较，为快速射电暴（FRB）这一神秘现象提供了新的见解。 FRB 是强烈的射电能量爆发，只能持续几毫秒，源自深空。 快速射电暴的确切原因和起源仍然难以捉摸，但这项研究表明，中子星上的“星震”可能是造成这种现象的原因。

中子星是极其致密的恒星，当超巨星坍塌时形成，留下一个小而致密的核心。 磁星是一种具有强磁场的中子星，已被观测到发射快速射电暴。 磁星表面星震的概念与地球上的地震类似，为快速射电暴的出现提供了合理的解释。

研究小组比较了快速射电暴、地震和太阳耀斑的数据。 他们发现快速射电暴和地震之间存在明显的相似之处，特别是在余震发生和余震发生率随时间推移而下降方面。 另一方面，快速射电暴和太阳耀斑之间存在显着差异。 这一分析与早期的研究相矛盾，并为快速射电暴的性质提供了新的线索。

这一发现有可能重塑我们对地震、高密度物质和核物理的理解。 通过研究快速射电暴及其与星震的联系，科学家可能会获得对致密物质行为和核物理动力学的宝贵见解。

东京大学的研究利用了中国的五百米孔径球面望远镜（FAST）和波多黎各现已退役的阿雷西博望远镜的数据。 这些大型单口径望远镜为这项研究提供了重要信息。

展望未来，对快速射电暴和星震之间联系的进一步研究可能会解开有关宇宙之谜的新发现。 通过揭开快速射电爆发的秘密，科学家可能最终加深我们对宇宙及其内部运作的理解。

来源：

–东京大学

– 关东地区整备局

– 国际太阳研究团（Hinode）